W Szczecinie zajączek na bogato. Pięć goli w meczu Pogoni z Cracovią [WIDEO]

Już w 3. min Cracovia przeprowadziła składną akcję, którą sfinalizował ...wychowanek Pogoni, Mateusz Bochnak. Dostał piłkę za linią pola karnego i huknął w okienko bramki Bartosza Klebaniuka, który był bez szans. Wydawało się, że „Pasy” ustawiły sobie mecz, ale nic bardziej błędnego. Pogoń odpowiedziała po kilkunastu minutach i to dwukrotnie. Najpierw po akcji Linusa Wahlqvista akcję strzałem lewą nogą perfekcyjnie wykończył Loe Koutris. Kibice nie zdążyli się nacieszyć, a zobaczyli jeszcze ładniejszego gola. Po błędzie Karola Knapa, piłkę dostał Wahan Biczachczjan, specjalista od pięknych goli i z lewej nogi pokonał Karola Niemczyckiego. W 36. min Pogoń powinna zdobyć kolejnego gola, ale Grosik zmarnował szansę na 11. gola w sezonie przegrywając pojedynek na sam z Niemczyckim.

Na początku drugiej połowy znakomitej okazji nie wykorzystał Sebastian Kowalczyk ,a że to się mści, to już w 55. min. mieliśmy remis. Mocnym strzałem z kilkunastu metrów gola zdobył Jani Atanasov. Portowcy rzucili się do ataków, ale po raz kolejny byli bardzo nieskuteczni, albo na ich drodze stawał bramkarz Pasów. W odpowiedzi bardzo blisko strzelenia swojego drugiego gola był Bochnak. Wreszcie w 88. min po efektownej akcji całego zespołu, tuż przed bramkę znalazł się Alex Gorgon i strzelił do siatki. Wprowadził w tm euforię kibiców, którzy z utęsknieniem czekali na drugie zwycięstwo w tej rundzie. - Jak się w Szczecinie strzela dwa gole i nie wykorzystuje sytuacji na 3:2 , to trudno myśleć o zwycięstwie – podsumował mecz trener gości Jacek Zieliński.

Pogoń Szczecin - Cracovia Kraków 3:2 (2:1).

Bramki: 0:1 Mateusz Bochnak (4), 1:1 Leonardo Koutris (15), 2:1 Wahan Biczachczjan (17), 2:2 Jani Atanasov (54), 3:2 Alexander Gorgon (88).

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 17 125.

Pogoń Szczecin: Bartosz Klebaniuk - Linus Wahlqvist, Benedikt Zech, Danijel Loncar, Leonardo Koutris (81. Leo Borges) - Wahan Biczachczjan (89. Kostas Triantafyllopoulos), Damian Dąbrowski, Mateusz Łęgowski (78. Marcel Wędrychowski), Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki - Alexander Gorgon.

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Otar Kakabadze, Virgil Ghita, Jakub Jugas, Paweł Jaroszyński (82. Michal Siplak) - Mateusz Bochnak, Jani Atanasov, Karol Knap, Takuto Oshima, Jewhen Konoplanka (67. Cornel Rapa) - Benjamin Kallman