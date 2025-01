Pilne wieści w sprawie kontraktu Lewandowskiego z Barceloną. Klub podjął decyzję, nie chciał czekać

To, co dzieje się z rywalem Wojciecha Szczęsnego wywołuje fizyczny ból. Iniaki Pena źle radzi sobie z odsunięciem od pierwszego składu

Barcelona nie chce czekać. Już pracuje nad nowym kontraktem dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski w swoim trzecim sezonie w Barcelonie wciąż udowadnia, że należy do światowej czołówki napastników. Mimo wieku wciąż jest najlepszym strzelcem obecnego zespołu i nie raz wpływał na wyniki spotkań, choć w ostatnim czasie nie było to tak widoczne jak w pierwszej części sezonu. Trudno jednak wyobrazić sobie zespół Hansiego Flicka bez polskiego napastnika i najwyraźniej podobnie uważają w Barcelonie, a przynajmniej jest tak zdaniem hiszpańskiego portalu eldesmarque.com, którego zdaniem „Duma Katalonii” już szykuje przedłużenie umowy z Polakiem, choć to mogłoby nastąpić automatycznie po spełnieniu przez niego pewnych warunków.

Tak Robert Lewandowski inwestuje w nieruchomości! Ma kilka domów i apartamenty [ZDJĘCIA]

Już wcześniej hiszpańskie media donosiły, że kapitan reprezentacji Polski może przedłużyć swój kontrakt z FC Barcelona, który wygasa w czerwcu 2025 roku. Jeśli w trwającym sezonie Lewandowski rozegra 55 procent możliwych spotkań, to automatycznie jego umowa zostanie przedłużona do 2026 roku. Zdaniem eldesmarque.com, Barcelona ma nawet nie czekać do tego momentu. – Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną przewiduje, że jeśli Polak osiągnie 55% rozegranych meczów, otrzyma automatyczne przedłużenie umowy. Mimo to, z naszych informacji wynika, że klub nie chce czekać do tego momentu i zaprezentuje napastnikowi nowy kontrakt – czytamy.

Wszystko jasne! To dlatego Szczęsny wygryzł Penę, wyciekły wieści z szatni Barcelony

Portal przypomniał, że Robert Lewandowski, mimo wieku, jest liderem strzelców LaLigi oraz Ligi Mistrzów, więc działania Barcelony nie mogą dziwić, choć Polak skończy w tym roku już 37 lat.