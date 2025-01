Nazywali go królem Tindera. Gwiazdor odszedł z Lecha Poznań i zwrócił się do kibiców

W styczniu do aktualnego wicelidera tabeli dołączył jedynie współlider klasyfikacji strzelców, Leonardo Rocha oraz – dosłownie w ostatnich godzinach – 20-letni Ibrahima Seck, który dołączył do klubu na zasadzie transferu definitywnego z US Gorée. Transfer Senegalczyka – to ciekawostka - jako pierwszy w Polsce, dzięki sponsorowi częstochowskiego klubu, został zrealizowany w kryptowalutach!

Marek Papszun skomentował zimowe transfery Rakowa

- Nasza kadra nie jest przesadnie rozbudowana, na dodatek planujemy jeszcze odejścia graczy w tym okienku. Myślę więc, że dla Secka będzie miejsce w pierwszym zespole – zapowiedział Marek Papszun. Pytanie o Senegalczyka było zasadne, bo niejednokrotnie młodzi piłkarze pozyskiwani przez Raków trafiali początkowo do zespołu rezerw.

Szkoleniowiec odniósł się także do owej dość ograniczonej aktywności klubu na transferowym rynku. - Nie będziemy dokonywać transferów na siłę i pod presją! - zaznaczył z mocą. I przypomniał, że u progu wiosny do zespołu dołączają kolejni rekonwalescenci, co – niczym transfery właśnie - znacząco wzmacnia rywalizację o miejsce w składzie i możliwość wyboru podstawowej jedenastki.

Powrót kontuzjowanych jak… transfery? Marek Papszun przywołał konkretne nazwiska

- Wierzę w tych, którzy wracają po kontuzjach. Wnoszą dużą jakość – podkreślił Marek Papszun, przywołując nazwiska Zorana Arsenicia, Srdjana Plavsicia czy Ariela Mosóra. Treningi rozpoczyna właśnie Patryk Makuch, i tylko Bogdana Racovitana od powrotu na boisko dzieli jeszcze nieco więcej czasu. - Rekonwalescencja przebiega dobrze, ale po zerwaniu więzadeł nie da się przyspieszyć ich regeneracji. Pewien czas przypisany do tego procesu musi minąć – zauważył Papszun.

Raków jedzie do Krakowa bez ważnego piłkarza?

W meczu z Cracovią najprawdopodobniej opiekun częstochowian nie będzie mógł skorzystać z dobrze prezentującego się w sparingach Erica Otieno. - Przytrafiło mu się rozwarstwienie mięśnia dwugłowego. Ale nie jest to nic poważnego, choć może nie być gotowy na sobotni mecz – zaznaczył trener wicelidera tabeli.

Początek meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Rakowem Częstochowa w sobotę o godz. 17.30 na stadionie przy ul. Kałuży w Krakowie. Transmisja w TVP Sport i Canal+ Sport 3.

🗣️ Trener Marek Papszun o meczu z Cracovią:- Wymagający rywal, który pod wodzę trenera Kroczka stale się rozwija (...). Przed nami trudny mecz, ale to dobrze. Jak się konfrontować, to od razu z silną drużyną. pic.twitter.com/jDMkQLxzFu— Raków Częstochowa (@Rakow1921) January 30, 2025

