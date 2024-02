Węgier na ratunek. Piłkarski obieżyświat ma pomóc Ruchowi w utrzymaniu

W dwóch meczach rundy rewanżowej Ruch nie zdobył bramki, więc wzmocnienie ofensywy było potrzebą chwili. Tak też się stało, bo klub z Chorzowa zaprezentował dzisiaj nowego napastnika. Jest nim niespełna 30-letni Soma Novothny. To Węgier występujący ostatni w klubie Vasas FC, ale wcześniej zmieniał kluby jak rękawiczki. Był nawet piłkarzem Napoli, ale młodzieżowej drużyny, bez debiutu w Serie A. Później grał m.in. w Belgii i Korei Płd. Ma na na koncie 6 występów w Bundeslidze, w barwach VfL Bochum.

Było to w sezonie 2021/22, a Novothny strzelił nawet 1 gola. Z Niemiec trafił na Cypr, po czym powrócił do ojczyzny. Ostatnim jego klubem był Vasas FC występujący w II lidze. Novothny w rundzie jesiennej tego sezonu wystąpił w 17. meczach, w których strzelił 7 goli i miał 2 asysty.

- Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Chorzowa. Rozmawiałem z trenerem. Zadzwonił do mnie i powiedział, że drużyna potrzebuje takiego napastnika, jak ja - powiedział piłkarz dla oficjalnej strony Ruchu. - Oglądałem sporo wideo na YouTube, nawet niedawny mecz z Legią. Atmosfera była niesamowita. Nie mogę doczekać się gry przed takimi kibicami. Poczytałem o historii Ruchu. Taki klub musi zostać w najwyższej lidze. Chcę w tym pomóc – dodał Novothny, który związał się z Ruchem do końca obecnego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Węgier może zadebiutować w Ekstraklasie już w najbliższą sobotę, kiedy Ruch zagra na wyjeździe z Jagiellonią. Niebiescy zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z 14. punktami i tracą 7 oczek do bezpiecznej strefy.

