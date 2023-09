Wieczysta – Piast TRANSMISJA TV Puchar Polski: Wieczysta Kraków – Piast Gliwice GDZIE OGLĄDAĆ? Wieczysta Kraków – Piast Gliwice dzisiaj 26.09 TRANSMISJA na żywo

Na to może liczyć gwiazda Cracovii. Jasna deklaracja profesora Janusza Filipiaka

Młodzieżowiec Rakowa przeszedł do historii. Tak Dawid Drachal zareagował na hat tricka z Ruchem

Co za wyczyn!

Wieczysta – Piast TRANSMISJA TV Puchar Polski: Wieczysta Kraków – Piast Gliwice STREAM ONLINE

Jagiellonia Białystok kontra Śląsk Wrocław - to jedyna para 1. rundy piłkarskiego Pucharu Polski, której mecze zaplanowano od wtorku do czwartku, złożona z drużyn ekstraklasy. Obie bardzo dobrze sobie radzą w tym sezonie, co jeszcze dodaje smaczku wtorkowemu spotkaniu.

W tym etapie uczestniczy 56 zespołów. 16 z nich to triumfatorzy rozgrywek wojewódzkich, kolejnych 16 wywodzi się z 1. ligi w sezonie 2022/23, wystąpi też 14 przedstawicieli ekstraklasy i 10 zwycięzców rundy wstępnej. Od 2. rundy (1/16 finału) - zaplanowanej na przełom października i listopada - do rywalizacji dołączą cztery ekipy reprezentujące Polskę w europejskich pucharach, czyli finalista ostatniej edycji i mistrz kraju - Raków Częstochowa, broniąca trofeum Legia Warszawa, a także Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Cała czwórka w tym tygodniu odrabiać będzie ligowe zaległości.

W kolejnej rundzie jest już też pierwszoligowa Stal Rzeszów, która w ubiegłym tygodniu wygrała na wyjeździe z rezerwami Miedzi Legnica 3:0.

Spośród 27 meczów zaplanowanych od wtorku do czwartku na pierwszy plan wybija się pojedynek Jagiellonii ze Śląskiem. Gospodarze zajmują czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy, a wrocławianie, którzy mogą się pochwalić sześcioma zwycięstwami z rzędu, są liderem, co może się zmienić w środku tygodnia, gdy Legia i Raków rozegrają pierwsze z dwóch zaległych spotkań. Białostoczanie doznali w tym sezonie ligowym dwóch porażek, w tym jednej 3 września we Wrocławiu (1:2). "Jaga" po raz ostatni wygrała z tym przeciwnikiem w kwietniu 2021.

Pierwszy gwizdek w tym meczu zaplanowano na godz. 21, ale we wtorek w Białymstoku dojdzie do sytuacji bez precedensu, bo w południe o 2. rundę PP powalczą też trzecioligowe (4. poziom) rezerwy Jagielloni, które podejmą grającą w ekstraklasie Koronę Kielce. To spotkanie nie będzie rozgrywane na Stadionie Miejskim, ale odbędzie się na terenie klubowego ośrodka szkoleniowego.

Emocji nie powinno też zabraknąć w derbach Śląska między pierwszoligowym GKS Katowice a Górnikiem Zabrze oraz potyczce niepokonanego w tym sezonie wicelidera 1. ligi - Górnika Łęczna, który zmierzy się z ekstraklasową Cracovią. "Pasy" będą zapewne zmobilizowane i zechcą się zrehabilitować się sobotnią wpadkę ligową, kiedy uległy na własnym stadionie Pogoni Szczecin aż 1:5.

Z kolei mająca wielkie aspiracje i naszpikowana piłkarzami znanymi z ligowych boisk, a nawet reprezentacji Polski, trzecioligowa Wieczysta Kraków podejmie 13. w tabeli ekstraklasy Piasta Gliwice, którego postawa jesienią może rozczarowywać.

Wieczysta – Piast Gliwice dzisiaj 26.09 GDZIE OBEJRZEĆ Puchar Polski: Wieczysta – Piast na jakim kanale w TV?

Mecz między Wieczystą Kraków a Piastem Gliwice zaplanowany został na 26 września 2023 roku. Mecz rozpocznie się o 15;00. Nie ma transmisji w TV. Mecz dostępny wyłącznie za pośrednictwem kanału YouTube Wieczystej Kraków.