Wielki niefart stopera Górnika. „Pasy” przełamały kiepską passę, wygrana po czterech miesiącach

To nie koniec burzy po kontrowersjach w meczu Legii z Jagiellonią! Pilne spotkanie sędziów, decyzję podjęto natychmiast

Wielki powrót na ekstraklasowe areny! Nie było go na nich przez ponad pół roku, przeczekał zawodową banicję

Jagiellonia nie odpuszcza Marciniakowi i Lasykowi! Oficjalne pismo do PZPN i UEFA po meczu z Legią

To jeszcze nie koniec!

Zabrzanie – jak w wielu meczach w tym sezonie – w 1. połowie mocno na rywala siedli, mając zdecydowaną przewagę w posiadaniu (i rozgrywaniu) piłki. Cóż z tego jednak, skoro – też wzorem wielu wcześniejszych gier – mieli kłopot a to z „ostatnim podaniem,”, a to znów z wcelowaniem w światło bramki. Najbliższy tego był Patrik Hellebrand. Po jego uderzeniu wyciągnięty jak struna Sebastian Madejski nie zdołał sięgnąć piłki. Ta jednak minęła słupek jego bramki o centymetry.

Po przeciwnej stronie w bramkę wcelował Mick van Buren. Na posterunku był jednak debiutujący w bramce Górnika w ligowym meczu Filip Majchrowicz – ten sam, który kilka tygodni wstecz stał się bohaterem medialnych doniesień dotyczących o dramatycznych wydarzeniach w czasie urlopu „na drugim krańcu świata”.

Wówczas – szczęśliwie – udało się golkiperowi zabrzan wrócić do domu na święta. W piątkowy wieczór tego łutu szczęścia zabrakło mu tuż przed upływem godziny gry. Zapewne złapałby piłkę zagrywaną przez Benjamina Källmana wzdłuż linii końcowej, gdyby nie interwencja Rafała Janickiego. Interwencja była na tyle niefortunna, że futbolówka zmieściła się między Majchrowiczem a słupkiem…

Jest pierwsza bramka w meczu Górnika z @KSCracoviaSA! 🔥 Pasy obejmują prowadzenie! Piłkę do własnej siatki skierował Rafał Janicki! 😬📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/AICrZuPBSg— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 28, 2025

Zabrzańscy fani – choć tej wiosny wciąż ich niezbyt wielu w porównaniu do jesiennych frekwencji – liczyli, że nieustający doping porwie jeszcze ich ulubieńców do skutecznej pogoni za rywalem. Brakło jednak – jak w 1. połowie – soczystego wykończenia. Bliski wyrównania był Lukas Podolski, potem strzałem zza „szesnastki” swego pierwszego gola na polskich boiskach szukał Ousmane Saw. W obu przypadkach czujny był jednak Sebastian Madejski.

Krakowianie – choć wciąż bez chorego Dawida Kroczka na trenerskiej ławce – dowieźli skromne prowadzenie do końcowego gwizdka i mogą jeszcze z nadzieją spoglądać ku czołu tabeli. „Górnikom” po trzeciej wiosennej porażce pozostanie już chyba tylko rola ligowego średniaka.

Górnik Zabrze – Cracovia 0:1 (0:0)

0:1 Janicki 58. min (samob.)

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 12742.

Górnik: Majchrowicz – Szala Ż (88. Kmet), Szcześniak, Janicki, Janża – Ismaheel (88. Buksa), Sarapata Ż (64. Liseth), Hellebrand, Furukawa (78. Ambros) – Podolski – Zahović (64. Saw)

Cracovia: Madejski – Jugas, Henriksson, Hoskonen – Janasik, Maigaard Ż, Bzdyl (73. Sokołowski), Biedrzycki (80. Olafsson) – Hasić (80. Al-Ammari), Van Buren (90+2. Minczew) – Källman

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć