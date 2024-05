i Autor: cyfrasport Albert Rude już nie jest trenerem Wisły

Zawracanie Wisły kijem

Wielki wstrząs w ekipie polskiego pucharowicza! Awans do Europy to za mało, by skusić trenera

Nie ma spokoju w szatni zdobywcy Pucharu Polski! Choć krakowska Wisła niespełna miesiąc temu na PGE Narodowym wzniosła trofeum za wygraną w tych rozgrywkach, zyskując tym samym prawo do reprezentowania kraju w Lidze Europy, jej trener występu na międzynarodowej arenie się nie doczeka! Pięć miesięcy po podpisaniu umowy z klubem spod Wawelu, Albert Rude oficjalnie pożegnał się z Białą Gwiazdą.