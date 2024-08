Wisła Kraków wygrała ze Spartakiem Trnava! Niesamowite emocje, o wszystkim zadecydował konkurs karnych!

Co za piękności!

Wisła Kraków stoczyła niezwykle ciężki i emocjonujący bój ze Spartakiem Trnawa w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Mimo że zdobywcy Pucharu Polski nie stawiani byli w roli faworyta w rewanżowym spotkaniu Ligi Konferencji UEFA, to niespodziewanie, doprowadzili do wyrównania wyniku w podstawowym czasie gry i ostatecznie wygrała dopiero po konkursie rzutów karnych.

Wisła Kraków gra dalej! Emocje w Lidze Konferencji UEFA. Wygrana dopiero po karnych

Nie da się ukryć, że Wisła w ostatnim meczu ze słowackim klubem nie popisała się najlepszą grą i przegrała 1:3. Woli walki drużynie ze stolicy Małopolski nie można było jednak odebrać, piłkarze "Białej Gwiazdy" od pierwszych minut przeszli do zmasowanej ofensywy! Pierwszą bramkę meczu strzelił Rodado, który wykorzystał rzut karny w 42. minucie spotkania. Później, po świetnej akcji i znakomitym dośrodkowaniu sytuację wykorzystał Starzyński. Wisła dominowała nad rywalem i tak naprawdę brak skuteczności sprawił, że spotkanie nie zakończyło się w regulaminowym czasie gry. W dogrywce, drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala strzeliła, a jej autorem był Alan Uryga. Niestety, na trafienie gracza Wisły odpowiedział Duris, a swoje sytuacje na bramki zmarnowali Mikulec i Rodado . Beana także strzelił bramkę, ale sędzia jej nie uznał przez spalonego. Musieliśmy przejść do rzutów karnych, w których bardzo długo czekaliśmy na rostrzygnięcie, ale to Wisła gra dalej!

Wisła Kraków - Spartak Trnawa 3:1 (karne 12:11)

bramki: Rodado 42' (k.), Starzyński 60', Uryga 98' - Duris 107'

kartki: Kiakos, Carbo, Jaroch - Sabo, Duris, Kubista

Wisła Kraków: Broda, Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Kiakos (Mikulec 74'), Carbo, Sukiennicki (Gogół 61'), Starzyński (Kutwa 106'), Rodado, Kiss (Duarte 61'), Zwoliński (Baena 90+1')

Spartak Trnawa: Frelih, Miković (Bainović 90+1'), Kosa, Ujlaky (Kratochvil 46'), Sabo (Paur 99'), Pich (Ahl 46'), Prochazka (Kubista 67'), Zeljković (Corryn 106'), Holik, Duris, Azango