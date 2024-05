Wyboista droga dla mistrza Polski w Lidze Mistrzów. Fatalne informacje o rozstawieniu, mocni rywale

Wszystko za sprawą niskiej pozycję w rankingu UEFA, zarówno Jagiellonii i Śląska. Mistrz Polski zacznie występy w eliminacjach LM od II rundy eliminacji. Niestety, nie będzie w niej rozstawiony ze względu na niski ranking. Dlatego od razu może trafić na Karabach Agdam, FK Bodo/Glimt, Ludogorec Razgrad, Malmoe FF, APOEL Nikozja czy Ferencvaros.

To wymagający rywale dla polskich drużyn, z dużym doświadczeniem gry w pucharach w ostatnich sezonach. Z polskich zespołów na rozstawienie mógłby liczyć Lech Poznań, ale wiadomo, że już pogrzebał szansę na mistrzostwo po porażce z Legią. W tym sezonie jedyną zdobyczą polskiej piłki klubowej jest to, że mistrz zacznie eliminacje do LM od II rundy, a nie od pierwszej, jak było w minionym sezonie. To wskutek przedłużenia banicji dla drużyn z Rosji. Dzięki temu nowo kreowany mistrz Polski będzie miał więcej czasu na przygotowanie do startu w tych rozgrywkach. Losowanie rund eliminacyjnych Ligi Mistrzów odbędzie się 19 czerwca.

