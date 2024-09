Wyjaśniła się przyszłość wielkiej nadziei Legii, to będzie jego sezon? Zarobią na nim miliony?

Wszystko zostało dopięte

Ziółkowski związał się z Legią nową umową. Podpisał kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2026 roku. Znalazł się z nim zapis o możliwości przedłużenia o kolejne dwa lata. Jak uzasadnił dalsze pozostanie w warszawskim klubie? - Możliwość dalszego reprezentowania Legii jest spełnieniem moich marzeń - powiedział Jan Ziółkowski, cytowany przez klubowe media. - Bardzo się cieszę z tego powodu. Negocjacje były krótkie i owocne. Ze względu na uczciwe podejście ludzi, którzy się tym zajmowali, dyrektora sportowego, wszystko zostało szybko dopięte - dodał.

Dobrze przewiduje zagrania rywalli

Jak przyszłość obiecującego obrońcy widzi Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii? Co takiego ma w sobie ten mlody zawodnik? - Przebojem wdarł się do pierwszego zespołu - podkreślił Zieliński, cytowany przez oficjalny portal. - Jest silny mentalnie. Pewny siebie, ale obdarzony również odpowiednią dozą skromności. Dobrze przewiduje zagrania rywali. To sugeruje, że w niedalekiej przyszłości będzie to defensor, który odnajdzie się na boisku w odpowiedniej chwili i miejscu - ocenił dyrektor sportowy Legii.

🗣️ Jan Ziółkowski: "Możliwość dalszego reprezentowania Legii jest spełnieniem moich marzeń." ➡️ https://t.co/Pb3VidvvWO pic.twitter.com/5ShaIeVGPN— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 17, 2024

