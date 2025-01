Zostały dwa miesiące do planowanego otwarcia nowego stadionu w ekstraklasie, zapowiedział to prezydent. Ale pytania się mnożą

Ostatnio o Podolskim było głośno z racji zachowania podczas towarzyskiego turnieju w Spodku. Wtedy brutalnie sfaulował rywala. Po wszystkim miał wielkie pretensje i próbował zrzucić winę na poszkodowanego. Mocno się wtedy zirytował. Później poszedł po rozum do głowy i przeprosił za swoje zachowanie. Podarował mu nawet koszulkę.

Lukas Podolski wybrał się do fryzjera

Teraz ponownie jest głośno o gwiazdorze Górnika. Wszystko za sprawą filmiku, który udostępnił w mediach społecznościowych. Podczas obozu w Turcji Poldi wybrał się do fryzjera. Jednak już początek wizyty mocno go zadziwił. Turek pozwolił sobie bowiem na żart w stosunku do asa zabrzan, który był ubrany w barwy Górnika.

Żart nie przypadl mu do gustu

Fryzjer standardowo założył mu pelerynę, która chroni przed pobrudzeniem ubrania, a na nią założył jeszcze dodatkowo - koszulkę Fenerbahce Stambuł. Problem w tym, że to wielki rywal Galatasaray, w którym to klubie Poldi występował przed laty. Cały czas pokazuje przywiązanie do Galatay. Gdy as śląskiego zespołu spojrzał na to, co mu podłożył fryzjer, to od razu odrzucił koszulkę Fener. Dał do zrozumienia, że żart nie przypadł mu do gustu. Owszem cała scenka wyszła zabawnie, ale wydaje się, że została zainscenizowana. W każdym razie Poldi okazał się w niej niezłym aktorem.

