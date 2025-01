Grzegorz Krychowiak nie wróci do Polski. To miejsce nazwał "domem". Klamka zapadła, podjął kluczową decyzję w swojej sprawie przyszłości

Jakub Moder potrzebuje czasu w Feyenoordzie Rotterdam

Moder spędził w Brighton cztery lata. Jednak blisko dwa lata stracił na kontuzję kolana i rehabilitację. W tym sezonie nie mógł się przebić do składu angielskiego klubu. Dlatego zdecydował się na odejście. Został sprzedany do Feyenoordu Rotterdam. - Holandia to bardzo dobry kierunek - tłumaczył Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem. - Feyenoord to superklub, który zawsze walczy o najwyższe cele. Ważnych, mocnych meczów jest na tyle dużo, że można w nich pokazać się z dobrej strony. Ale są też spotkania, w których ten margines błędu jest troszkę mniejszy i można sobie pozwolić na więcej. Wiadomo, że na błędach człowiek się uczy. Moder potrzebuje czasu. Liczę na to, że go dostanie i wykorzysta. Decyzja o transferze do Feyenoordu jest trafna - podkreślił.

Krzysztof Piątek jest nienasycony i rozpędził się na dobre! Reprezentant Polski śrubuje strzelecki rekord w Turcji, co za wyczyn!

To będzie rodzja testu dla reprezentanta Polski

Jednocześnie w jego ocenie przy tym transferze w lepszej sytuacji jest Moder. Co miał na myśli? - Mam takie odczucie, że ten transfer jest lepszy dla Modera niż dla Feyenoordu - analizował Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Odbieram to jako duży ukłon obu klubów w stosunku do niego. (...) To będzie dla niego też rodzaj testu, czy zdoła wrócić na ten swój poziom. Teraz wszystko jest w jego nogach, aby szybko się odbudował. Feyenoord mógłby zainwestować podobne pieniądze w młodego zawodnika, ale ze względu na współpracę z Brightonem poszli mu na rękę. Chcą mu pomóc, bo przed kontuzją Moder pokazał duży potencjał - przypomniał był bramkarz reprezentacji Polski.

Fabio Cannavaro wprost o gwiazdach polskiej kadry. Tym zaskakuje go Robert Lewandowski, a tak ocenia Piotra Zielińskiego [ROZMOWA SE]

- Odbieram to jako duży ukłon obu klubów w stosunku do niego. (...) To będzie dla niego też rodzaj testu, czy zdoła wrócić na ten swój poziom. Teraz wszystko jest w jego nogach, aby szybko się odbudował - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie