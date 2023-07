Żalgiris Kowno nie pęka przed Lechem! Trener wicemistrza Litwy ma jasny przekaz

Litwin pod wrażeniem występów Lecha w Europie

- Lech to jeden z największych polskich klubów, z bogatą historią - powiedział trener Marius Stankevicius podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Wiem, że w ubiegłym roku świętował stulecie. Jestem pod wrażeniem i mogę tylko komplementować Lecha za to, co zrobił w poprzednim sezonie w Lidze Konferencji grając z takimi zespołami jak Bodoe/Glimt, Villarreal czy Fiorentina. Dla nas to ogromna przyjemność zagrać tutaj, ale też duże wyzwanie - powiedział szkoleniowiec litewskiego zespołu.

To będzie bitwa beniaminków w ekstraklasie! Dani Ramirez rozkręci ŁKS?

Faworytem jest polski klub, ale...

Szkoleniowiec zapowiada, że w Poznaniu interesuje go... zwycięstwo. - W pierwszej kolejności musimy zagrać dobre spotkanie, pokazać się z jak najlepszej strony - stwierdził. - Nigdy nie powiem, że przyjechaliśmy po remis. Zawsze myślę o wygraniu meczu i z takim nastawieniem przyjechaliśmy do Poznania. Faworytem jest Lech. Musimy pokazać najlepsze atuty i wykorzystać wszystkie nasze okazje - wyznał i dodał: - W defensywie musimy zagrać bardzo blisko siebie i szukać swoich szans w kontrataku. Wiemy też, że Lech bardzo często stosuje rotacje, dokonuje zmian zawodników na poszczególnych pozycjach. Pod tym względem jesteśmy też dobrze przygotowani – wyjaśnił.

Tomasz Rząsa o gwieździe Lecha Poznań. „Pokazuje odpowiednią jakość, rośnie z każdym meczem”

Sonda Czy Lech Poznań awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Nie mam zdania