Tomasz Rząsa o gwieździe Lecha Poznań. „Pokazuje odpowiednią jakość, rośnie z każdym meczem”

Zaraz pęknie 100 występów w ekstrakalsie

Marchwiński błysnął na starcie sezonu. W meczu z Piastem strzelił dwa gole. Czy skuteczność podtrzyma w meczu z Żalgirisem Kowno w II rundzie el. Ligi Konferencji? W lidze rozegrał już 98 meczów, strzelił 13 goli. Jego dorobek w poznańskim zespole we wszystkich rozgrywkach to 132 spotkania i 19 bramek. Teraz podpisał nowy kontrakt, który wiąże go z Lechem przez kolejne trzy lata.

Liczą na to, że będzie jednym z liderów

Jak przyszłość tego napastnika postrzegają władze Kolejorza? - Filip to wciąż młody zawodnik - powiedział Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy, cytowany przez klubowe media z Bułgarskiej. - W styczniu skończył 21 lat, a już ma niesamowite doświadczenie. Rozegrał grubo ponad 100 meczów w pierwszej drużynie Lecha. Pokazuje odpowiednią jakość. Widać, że rośnie z meczu na mecz. Staje się ważną postacią w szatni. Znalazł się przed tym sezonem w radzie drużyny. W Gliwicach miał okazję założyć opaskę kapitana. Liczymy na to, że w tym sezonie Filip będzie jednym z liderów i pociągnie nas do sukcesów - prognozował przedstawiciel poznańskiego Lecha.