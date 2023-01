Zamieszanie z napastnikami w Legii Warszawa. Wrócił Tomas Pekhart, pech Carlitosa [WIDEO]

Zagra z numerem 7

Do Legii wrócił Tomas Pekhart, który w jej barwach występował przez przez 2,5 roku. Zdobył z nią dwa tytuły i przed dwoma laty został królem strzelców ekstraklasy. Ostatnie pół roku spędził w tureckim Gaziantep FK, gdzie nie był tak skuteczny jak kiedyś w stołecznym klubie. Czech podpisał kontrakt do końca czerwca 2024. Będzie występował z numerem 7.

W stolicy czuł się jak w domu

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do do domu, do Legii – powiedział Pekhart po podpisaniu umowy z wiceliderem ligi, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka. Jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Legię i Warszawę można nazwać taką naszą nową stolicą. Mam nadzieję, że pościgamy się i powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać - podkreślił Czech, którego wypowiedź zacytowały klubowe media.

