Zawodnik FAME MMA trafi do... Rakowa Częstochowa?! Gwiazda TikToka już strzela gole dla klubu. To będzie hit?

Wyniki w PKO BP Ekstraklasie są w tym sezonie mocno zaskakujące – na czele tabeli znajduje się Śląsk Wrocław, który rok temu niemal spadł do Fortuna 1. Ligi! Zaraz za nim znajduje się Jagiellonia Białystok, a dopiero później takie zespoły jak Lech Poznań, Raków Częstochowa czy Legia Warszawa. Wiosna zapowiada się emocjonująco, zwłaszcza że kibice Rakowa Częstochowa mają nadzieję na obronę mistrzostwa Polski zdobytego przed rokiem. Jednak najnowsze informacje na temat klubu mogą wprawić fanów w osłupienie – na testy miał trafić bowiem... zawodnik FAME MMA!

Zawodnik FAME MMA może trafić do Rakowa!

Te zaskakujące informacje podał dziennikarz Filip Dzięcioł z czestosportowa.pl. Przekazał on, że z drugą drużyną Rakowa Częstochowa trenuje Daniel „Megaostry” Ostaszewski, który wystąpił we wrześniu 2023 roku na gali FAME Friday Arena 2, na której przegrał z gwiazdą tej federacji, z Kacprem „Crusherem” Błońskim. - Według moich informacji, z drugą drużyną Rakowa trenuje Daniel Ostaszewski, znany również pod pseudonimem "megaostry" na Instagramie - napisał Dzięcioł.

Daniel Ostaszewski to influenser, który w piłkę grał amatorsko w katowickiej A Klasie. Już sam fakt zaproszenia go na testy do drugiej drużyny Rakowa to duże zaskoczenie, ale okazuje się, że miał on sobie poradzić tam całkiem dobrze. Jak przekazał Dzięcioł, Ostaszewski strzelił dwa gole w sparingu z Garbarnią. - To właśnie ten zawodnik testowany zdobył dwie bramki w sparingu z Garbarnią - dodał dziennikarz portalu czestosportowa.pl.

Jakub Kosecki przed FAME 20: Nie mam zamiaru być patologią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To właśnie ten zawodnik testowany zdobył dwie bramki w sparingu z Garbarnią.— Filip Dzięcioł (@FilipDzicio) February 7, 2024