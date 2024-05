Zbigniew Boniek rozjechał piłkarza Legii Warszawa. W stolicy mogą być tylko wściekli

Legia Warszawa definitywnie straciła szansę na mistrzostwo Polski. Stołeczna ekipa robi wszystko, by zakwalifikować się chociaż do europejskich pucharów i uratować budżet na kolejny sezon. Na ten moment nie może być jednak pewna miejsca w międzynarodowych rozgrywkach. W Warszawie zapanowało spore rozczarowanie i niedosytu kibiców nie zmieniła weekendowa wygrana z odwiecznym rywalem - Lechem Poznań - na wyjeździe. Diagnozę gorszej postawy legionistów postawił sam Zbigniew Boniek. Były reprezentant Polski, selekcjoner i prezes PZPN w jednym postanowił wziąć pod lupę transfery klubu z Łazienkowskiej. Wyszło tak, jak się spodziewano - nie wystawił zbyt pozytywnej recenzji osobom odpowiedzialnym za sprowadzanie piłkarzy, a szczególnie oberwało się jednemu ze sportowców.

Boniek przejechał się po Japończyku

Legia Warszawa zdecydowanie nie trafiła z transferami. Kołdra okazała się zbyt krótka, brakuje wartościowych zmienników, zawodnicy podstawowej jedenastki nie grają też na poziomie do jakiego przyzwyczaili wymagającą publikę. Przyjścia kolejnych piłkarzy jak zawsze rozgrzewały kibiców, ale na zapowiedziach dobrej gry tylko się kończyło. Według Bońka kilka transferów było wręcz niezrozumiałych. Wśród nich wymienił m.in. sprowadzenie do stolicy 27-letniego Japończyka. Ryoya Morishita dał się poznać jako człowiek sympatyczny, ale piłkarsko dotychczas nie pokazał zbyt wiele. Zauważył to "Zibi".

Boniek ostro o Legii i transferach

W rozmowie na kanale Prawda Futbolu Zbigniew Boniek jasno zajął stanowisko w sprawie takich przyjść. - Gdzie Legia znalazła tego Morishitę? Panowie, to jest... Trochę szybkości i koniec. Ani fizyczności, ani niczego - przekazał Boniek. Po chwili zestawił działania transferowe z możliwościami polskich zawodników. - Taki Polak młody, Kajetan Szmyt, to jest inna jakość piłkarza, to pierwszy, który przyszedł mi do głowy. Legia czy Lech są naszymi brandami międzynarodowymi, więc tam musi być trochę jakości - podkreślił były prezes PZPN.

