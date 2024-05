Szymon Marciniak usłyszał decyzję UEFA w sprawie finału Ligi Mistrzów! Tego można było się spodziewać

Wokół Marciniaka wciąż gorąco

Szymon Marciniak został wybrany najlepszym sędzią w 2023 roku. Nic dziwnego, bowiem mało było arbitrów, którzy zbliżyliby się do jego poziomu. Niestety, w ostatnim czasie narosło sporo kontrowersji wokół Polaka, a wszystko przez decyzję podjętą w samej końcówce meczu Real Madryt – Bayern Monacium. Marciniak przerwał grę odgwizdując pozycję spaloną jednego z graczy Bayernu, a tuż po tym piłka wpadła do siatki Realu Madryt. Przez to, że arbiter gwizdnął przed zakończeniem akcji, nie można było sprawdzić na VAR, czy faktycznie był spalony. Od tamtej pory zagraniczne media wieszczą Polakowi poważną karę, nawet taką, która miałaby się odbić na jego sędziowaniu na EURO 2024, choć póki co żadne decyzje nie zapadły. Wiadomo jednak co z finałami europejskich pucharów i tutaj nie ma dobrych wiadomości.

Finał Ligi Mistrzów i innych pucharów nie dla Marciniaka!

W poprzednim sezonie Szymon Marciniak sędziował finał Ligi Mistrzów. Trudno było oczekiwać, że otrzyma on taki zaszczyt rok po roku i faktycznie tak nie będzie – finał między Borussią a Realem posędziuje Slavko Vincić. Finał Ligi Europy, gdzie zagra Bayer Leverkusen z Atalantą, otrzymał Istvan Kovacs, natomiast finał Ligi Konferencji, w którym zagra Olympiakos Pireus z Fiorentiną poprowadzi Artur Soares Dias.