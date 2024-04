Zespół Adriana Siemieńca pogoni szczecinian? Trener Jagiellonii wskazał kluczowe okoliczności: „Sytuacja się odwróci”

- Te dwa mecze graliśmy nie tylko przeciwko jedenastu zawodnikom Pogoni, ale także przeciwko dużej widowni, która mocno ich wspierała. W piątek ta sytuacja się odwróci – przypomniał podczas przedmeczowej konferencji prasowej Siemieniec. - Tym razem to Pogoń przyjedzie na nasz stadion; tym razem to my będziemy wspierani przez kilkunastotysięczną publiczność. Liczę, że to będzie nasz atut, a kibice poniosą nas do zwycięstwa – zapowiedział trener „Jagi”. Równolegle klub w mediach społecznościowych przekazał informację, że sprzedano już ponad 16 tys. biletów, a więc 75 procent dostępnych miejsc.

Piątkowy mecz coraz bliżej, a licznik ciągle bije. Jest nas już ponad 1⃣6⃣0⃣0⃣0⃣. Widzimy się Żółto-Czerwoni❗️🎫 Bilety: https://t.co/TUNoI1Ku5g⚔️ #JAGPOG📅 26.04, godz. 20:30📍 Słoneczna 1🟡🔴 #JagaToMy pic.twitter.com/OosMxzH1O8— Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) April 24, 2024

Piątkowe spotkanie ma ogromną wagę dla obu ekip. Zwycięstwo gospodarzy pozwoliłoby im utrzymać (co najmniej) czteropunktową przewagę nad ścigającym go peletonem, bardzo znacznie ograniczając zarazem szanse „portowców” na miejsce na podium, równoznaczne z kwalifikacją do europejskich rozgrywek. Szczecinianie mogą się jednak do nich przebić również inną drogą: wygrywając 2 maja w Warszawie finał Pucharu Polski.

Istotną postacią wspomnianych na wstępie meczów Pogoni z Jagiellonią był Kamil Grosicki. W lidze to jego gol rozstrzygnął losy potyczki. W pucharowym boju z kolei dał asystę przy zwycięskim trafieniu Fredrika Ulvestada. - To świetny piłkarz, który zrobił dużo dla kraju i polskiej piłki. I na dodatek jest obecnie w świetnej dyspozycji. W obu meczach z nami był zawodnikiem, który praktycznie decydował o zwycięstwach Pogoni – Siemieniec z wielkim uznaniem wypowiadał się o reprezentancie kraju, który jest… starszy od trenera Jagiellonii.

- Generalnie zdajemy sobie sprawę z atutów przeciwnika i jego siły – dodawał opiekun białostoczan. - Nie lekceważymy tego, ale chcemy podejść do tego meczu po swojemu. Dla nas postęp osiągnięty przez naszą drużynę i poszczególnym zawodników to rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi. Chcemy pielęgnować ten moment, dbać o niego i iść po więcej. Z szacunkiem do przeciwnika, ale nie ze strachem – podkreślił Adrian Siemieniec.

Początek meczu Jagiellonia – Pogoń w ramach 30. kolejki ekstraklasy w piątek o godz. 20.30 na stadionie miejskim w Białymstoku. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD.

Adrian Siemieniec, trener @Jagiellonia1920 o końcówce sezonu i pozycji lidera: "Jak dobrze wiemy, do tej pory nie miałem okazji być w takiej sytuacji" 😅📺 Liga+ trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/6tY9S0mvl0— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 20, 2024