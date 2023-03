Zwycięski sparing Legii Warszawa. Patryk Sokołowski z efektownym golem [WIDEO]

W końcu świetne informacje w sprawie Jakuba Błaszczykowskiego! Kibice czekali na to miesiącami, jest potwierdzenie

Albańczyk zaskoczył rajdem

W pierwszej połowie wyjściowym składzie zagrali: Miszta - Rose, Augustyniak, Ribeiro - Wszołek, Kapustka, Josue, Celhaka, Baku - Rosołek, Muci. W tej części jego podopieczni zdobyli bramkę w końcówce. Na indywidualną akcję zdecydował się Ernest Muci. Albańczyk rozpoczął ją w środkowej części boiska, następnie przedryblował trzech przeciwników, a całość zakończył strzałem, którego bramkarz katowiczan nie zdołał wybronić.

Rezerwowi błysnęli przed trenerem

Po przerwie doszło do zmian w składzie wicelidera. Na boisku pojawiło się sześciu nowych graczy. Po godzinie gry dokonano kolejnych trzech zmian, a ostatnią roszadę przeprowadzono na kwadrans przed końcem sparingu. Drugą część Legia zaczęła w następującym zestawieniu: Hładun - Rose (76. Kisiel), Augustyniak (63. Charatin), Nawrocki - Johansson, Celhaka (63. Slisz), Josue (63. Pekhart), Sokołowski, Baku - Pich, Carlitos.

Wysoki lot Sokoła po przerwie

Wprowadzony w drugiej części Patryk Sokołowski zapracował na pochwały sztabu szkoleniowego Legii. To właśnie on najpierw pokonał golkipera rywali uderzeniem piłki głową z kilku metrów. Inna sprawa, że obrońcy śląskiej ekipy zapomnieli o nim i zostawili mu dużo miejsca. Asystę w tej sytuacji zaliczył Makana Baku. To nie był koniec popisu ze strony "Sokoła". Na brawa zasłużył w końcówce, gdy zdecydował się na strzał zza pola karnego z lewej nogi. W ten sposób przypieczętował wygraną z pierwszoligowcem.

Patryk przymierzył idealnie 🎯Skrót meczu Legia Warszawa - GKS Katowice ➡️ https://t.co/HoE59z6SkR pic.twitter.com/DSDS3SRNE6— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 24, 2023