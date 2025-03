To się nie mieści w głowie, tego gola będą pokazywać na całym świecie! Co zrobił Afimico Pululu, Białystok oszalał! [WIDEO]

Pululu w spotkaniu z ekipą z Bruggii dwukrotnie trafiał do siatki. Najpierw bardzo pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką przez jednego z rywali. Niespełna 10 minut później zdobył zaś gola, którego pokazują dziś największe serwisy sportowe na całym świecie.

- Wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy. Zobaczyłem, że piłka jest trochę za daleko. Chciałem ją opanować, ale nie miałem na to wystarczająco dużo czasu, więc spróbowałem improwizować. Oddałem strzał i wpadła do siatki! Byłem bardzo szczęśliwy. Tak, to był piękny gol - przyznał po spotkaniu snajper Jagiellonii.

Słowo „snajper” doskonale oddaje jego wyczyny w tej edycji Ligi Konferencji. Po czwartkowym dublecie objął samodzielne prowadzenie na liście autorów goli (8 trafień) oraz w klasyfikacji kanadyjskiej (9 punktów). W obu zestawieniach wyprzedza bezpośrednio graczy Chelsea – odpowiednio: Marca Guiu i Christophera Nkunku!

- Cieszę się tym momentem. Nie zastanawiam się za dużo, po prostu idę dalej i czerpię z tego radość – mówił klubowemu serwisowi Pululu. - Staram się dać z siebie wszystko dla drużyny. A jeśli przy okazji mogę zdobyć piękne bramki, to oczywiście z przyjemnością je biorę – podkreślał. - Nie miałem łatwej drogi do tego miejsca, ale nigdy się nie poddałem. Zawsze daję z siebie wszystko, żeby pokazać ludziom, że mogę grać na tym poziomie. Dzięki Bogu to mi się udało i jestem szczęśliwy – kontynuował.

Angolczyk bardzo jasno określił też cele białostockiej ekipy na najbliższe pucharowe tygodnie. - Sky is the limit! - rzucił przedstawicielom mediów. - Jesteśmy ludźmi, którzy marzą. Możemy dojść do finału. A jeśli już tam będziemy – możemy go wygrać! - zadeklarował z pewnością w głosie. A potem przypomniał, że finał odbędzie się w Polsce.

- To byłoby coś niesamowitego: polska drużyna może zdobyć ten tytuł we Wrocławiu. To byłoby piękne. Musimy podchodzić do tego krok po kroku, mecz po meczu. Ale nie możemy przestać wierzyć! - zaznaczył na koniec Afimico Pululu.

