Aleksandr Łukaszenka zwyzywany przed meczem Legia – Dinamo! Kibice na Łazienkowskiej nie mieli litości dla białoruskiego dyktatora

Legia - Dinamo: Kibice wulgarnie "pozdrawiają" Aleksandra Łukaszenkę

Od ponad dwóch lat rosyjskie kluby są wykluczone z europejskich rozgrywek ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. Mimo że agresor jest wspierany w działaniach zbrojnych przez Białoruś, to jednak FIFA i UEFA nie zdecydowały się wykluczyć także klubów z tego kraju, choć... nie mogą one rozgrywać meczów domowych na swoich stadionach, dlatego też Dinamo Mińsk swoje mecze „domowe” gra w... Azerbejdżanie. Legia miała jednak to szczęście, że z białoruskim zespołem gra u siebie, ale było wiadome, że starcie z drużyną reprezentującą kraj, z którym Polsce w ostatnim czasie politycznie jest bardzo nie po drodze, wywoła dużo emocji i szybko się to sprawdziło.

Jeszcze zanim rozpoczął się mecz, kibice zebrani na trybunach zaczęli skandować obraźliwe hasła w kierunku Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi, który w pełni wspiera Rosję w jej działaniach zbrojnych w Ukrainie. „Łukaszenka! Co? Ty ku**o!”, „ch*j ci w d**ę Łukaszenka” – skandowali kibice zebrani na trybunach. Wywieszono także transparent „Łukaszenka ch”j” i jak twierdzi portal Legia.net, również białoruscy kibice zaczęli bić brawo. Nie byłoby to żadnym zaskoczeniem, bowiem na meczu nie ma zorganizowanej grupy kibiców Dinama Mińsk, jednak na trybunach pojawiło się wielu Białorusinów, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, ponieważ uciekli przed represjami ze strony reżimu Łukaszenki.

