i Autor: Cyfrasport Goncalo Feio

Przed grą w Lidze Konferencji

Goncalo Feio tak podchodzi do meczu z Dynamem Mińsk. Trener Legii na to zwrócił uwagę w grze mistrza Białorusi

Piłkarze Legii po dwóch kolejkach Ligi Konferencji ma dwa zwycięstwa, sześć punktów i trzecie miejsce w tabeli. Teraz warszawski zespół powalczy o kolejną wygraną. Rywalem ekipy z Łazienowskiej będzie Dynamo Mińsk, który w europejskich pucharach jak do tej pory przegrał oba mecze. Goncalo Feio tak podchodzi do meczu z Dynamem Mińsk. Trener Legii na to zwrócił uwagę w grze mistrza Białorusi.