Austria - Legia TV NA ŻYWO gdzie oglądać. Austria - Legia 17.08 stream online w internecie. Austria - Legia TRANSMISJA na którym kanale dzisiaj Austria - Legia

Austria - Legia gdzie oglądać na żywo mecz Austria - Legia TV TRANSMISJA

Paradoks ostatniego spotkania pomiędzy Legią Warszawa a Austrią Wiedeń był taki, że lepszą stroną byli Wojskowi. Gospodarze meczu sprzed tygodnia mieli kilka świetnych sytuacji, aby pokonać bramkarza austriackiej ekipy, ale udało się im zdobyć tylko jedną bramkę. Problemem wicemistrzów Polski były natomiast bardzo proste straty. Ich liczba była zatrważająca i niestety dla stołecznej ekipy, nie obyło się bez najboleśniejszych konsekwencji, bo wiedeńczycy wykorzystali pomyłki rywali i zdobyli dwie dość proste bramki. Sprawiło to, że Legia zamiast jechać do stolicy Austrii z pokaźnym zapasem, będzie musiała odrabiać straty. A Austria Wiedeń u siebie gra całkiem nieźle, co jedynie będzie utrudniało odrabianie strat. W Warszawie wierzą jednak, że awans jest do wywalczenia.

Tu dziś zagramy o awans do IV rundy el. @europacnfleague 🏟️Więcej o Viola Park ➡️ https://t.co/CQw6U23BUZ pic.twitter.com/Iqnc1oobBU— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 17, 2023

Austria - Legia stream online live w internecie. Austria - Legia na którym kanale?

- Mam nadzieję, że zagramy inaczej niż w meczu w Warszawie, ale stylu nie zmienimy. Gramy tak od roku i wierzę w to co rozpoczęliśmy. Oczywiście musimy wystrzegać się nadmiernego ryzyka. Jeśli tak będzie, to szanse na powodzenie zdecydowanie zwiększymy. Wiemy, że Austria gra kompaktowo, trzeba więc być zdyscyplinowanym i cierpliwym zarazem by dać sobie szanse na zwycięstwo - powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa, Kosta Runjaić.

Mecz Austria Wiedeń - Legia Warszawa odbędzie się we czwartek 17 sierpnia. Transmisja rywalizacji dostępna będzie na kanale TVP 2 oraz na stronie sport.tvp.pl. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Relacja z meczu Austria - Legia na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!