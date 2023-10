AZ Alkmaar - Legia Warszawa transmisja na żywo tv mecz Alkmaar - Legia stream live online gdzie oglądać LKE AZ Alkmaar - Legia dzisiaj 5.10.2023 na jakim programie transmisja Alkamaar - Legia Warszawa

Przed meczem w holenderskim Alkmaar, to Legia Warszawa może być w zdecydowanie lepszych humorach biorąc pod uwagę sytuację w grupie E Ligi Konferencji Europy. W pierwszym spotkaniu fazy grupowej, Legia ograła bowiem Aston Villę 3:2 przed własną publicznością, natomiast AZ Alkmaar przegrało na wyjeździe 3:4 ze Zrinjskim. Ewentualna wygrana polskiego zespołu pozwoliłaby bardzo przybliżyć się Legii do upragnionego awansu do fazy pucharowej i być może nawet wicemistrzowie Polski wskoczyliby na pozycję lidera grupy E. Przed nimi jednak niełatwe zadanie, bowiem w meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa to gospodarze z Holandii wskazywani są w roli faworyta, a od potknięcia ze Zrinjskim zanotowali oni dwa zwycięstwa i jeden remis w lidze, co jasno pokazuje, że są obecnie z niezłej formie.

Spotkanie 2. kolejki Ligi Konferencji Europy AZ Alkmaar - Legia Warszawa zaplanowane jest na czwartek 5 października i rozpocznie się o godzinie 21:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Alkmaar - Legia prowadzona będzie przez stację "TVP Sport" oraz platformę "Viaplay", po wykupieniu dostępu oraz na stronie internetowej "TVP Sport". RELACJA NA ŻYWO z meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa prowadzona będzie również na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!