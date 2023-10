AZ Alkmaar wydał oficjalne oświadczenie! Władze klubu nie mają wątpliwości, obwiniają osoby związane z Legią Warszawa

Do niecodziennych scen doszło po spotkaniu Legii Warszawa z AZ Almaar. Holenderska policja wdała się w przepychanki z władzami klubu oraz piłkarzami. Niedopuszczalny jest fakt, że Dariusz Mioduski - prezes warszawskiej drużyny został uderzony w twarz, a dwóch piłkarzy - Josue oraz Radovan Pankov trafili do aresztu. O całym zdarzeniu wypowiedział się członek rady nadzorczej Legii Warszawa - Jarosław Jankowski. - Wieczorem doszło do kulminacji zdarzeń. Zaczęło się od tego, że ochrona stadionowa nie pozwoliła nam wyjść z naszego sektora, z trybuny VIP, przez prawie godzinę po spotkaniu. Usłyszeliśmy jedynie, że "nie, bo nie". Następnie, gdy byliśmy w korytarzu prowadzącym do klubowego autokaru, policja zablokowała wyjście. Byli agresywni. Prowokowali pracowników Legii i drużynę. Ja i prezes Mioduski byliśmy ubrani w garnitury, do tego na szyi mieliśmy identyfikatory meczowe, na których wszystko było napisane - kim jesteśmy, jakie stanowisko zajmujemy. Dla policji nie miało to jednak żadnego znaczenia - przekazał Jankowski w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Politie, OM, gemeente en AZ keuren de gedragingen van Legia Warschau gisteravond ernstig af. Vooraf gemaakte afspraken werden geschonden, de aanhang en ook spelers van de club hebben zich flink misdragen. De gebeurtenissen zullen worden onderzocht en opsporing is gestart.— Gemeente Alkmaar (@gemeentealkmaar) October 6, 2023

AZ Alkmaar wydało oświadczenie! Policja oraz władze klubu również zabrały głos

Oficjalna strona miasta Alkmaar wystosowała oświadczenie, pod którym podpisała się burmistrz - Anja Schouten, klub oraz policja. - Nie pochwalamy wczorajszego zachowania Legii. Ustalenia poczynione z wyprzedzeniem zostały naruszone, kibice i zawodnicy klubu zachowywali się źle. Wydarzenia zostaną zbadane, a dochodzenie już się rozpoczęło - można przeczytać.

- Kibice, którzy stosują nadmierną i niedopuszczalną przemoc wobec policji oraz stewardów, nie są mile widziani w naszym mieście. Wraz ze stronami badami, czy i jak zakazać wstępu na mecze gościom o takim profilu ryzyka - zaznaczyła burmistrz.

Kibice Legii Warszawa mieli szturmować bramę wejściową w skutek czego jeden z funkcjonariuszy miał stracić przytomność. - W celu ochrony bezpieczeństwa własnego i stewardów użyto gazu łzawiącego. Podczas szturmu kibice Legii odebrali funkcjonariuszom kilka pałek i gaz pieprzowy. Władze miasta, policja i AZ bardzo poważnie podchodzą do tego poważnego incydentu. Wydział Dochodzeń Kryminalnych prowadzi dochodzenie w celu ustalenia, kto był odpowiedzialny za akty przemocy - zostało napisane w oświadczeniu.

Zostało nadmienione, dlaczego piłkarze Legii Warszawa zostali zatrzymani. - Zawodnicy zostali zatrzymani i są podejrzani o napaść. Główny budynek został zamknięty, a autobus z graczami Legii nie mógł opuścić parkingu, ponieważ odpływ kibiców był w 'pełnym rozkwicie'. Piłkarze zostali zatrzymani wewnątrz stadionu dla własnego bezpieczeństwa. Polskie media przedstawiają obraz, w którym gracze są ofiarami działań, ale w żadnym wypadku tak nie jest. To piłkarze użyli siły. Areszt to ciężkie narzędzie i policja nie robi tego bez powodu. Na pewno nie w przypadku piłkarzy po meczu międzynarodowym - przekazują władze miasta.

- Decyzja prokuratora o zatrzymaniu zawodników nie została podjęta pochopnie i została wcześniej omówiona z policją. Są to osoby podejrzane o poważne przestępstwa, które prokuratura, jak w każdym przypadku, dokładnie oceni - przekazał Digna van Boetzelaer, główny prokurator. - Legia okazała się niewiarygodnym partnerem i nie dotrzymała warunków umowy. Polskie władze zrobiłyby dobrze, życząc kolegom powodzenia i pomagając w tropieniu podejrzanych, zamiast krytykować nasze działania. Ta rażąca przemoc wobec funkcjonariuszy jest niedopuszczalna i zdecydowanie ją potępiam - zaznaczył Hamit Karakus, szef policji w Holandii Północnej.