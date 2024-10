Mirko Poledica to Serb z Nowego Sadu. W latach 2004-2006 występował w zespole Legii Warszawa. Kibice dobrze go zapamiętali, a on z dużym rozrzewnieniem wspomina grę w barwach „Wojskowych”. Z dużą radością wybiera się na mecz do Baćki Topoli (godzina drogi od Nowego Sadu).

Mirko Poledica: Legia jest faworytem meczu z TSC Baćka Topola

- Legia jest faworytem na pewno, ma więcej doświadczenia, ma dobrych zawodników – podkreśla Poledica w rozmowie z „Super Expressem”. Ale serbscy zawodnicy lubią grać w pucharach europejskich, bo to jest szansa, żeby zrobić sobie promocję. Baćka Topola to klub, który nie ma wielkiego budżetu, 5-6 milionów euro rocznie. Starają się wyprodukować własnych zawodników, bo mają akademię, zbudowali piękne boiska. Chcą być liderami w tej części Serbii. Uważam, że nie będzie łatwo, tam nie ma kibiców. To małe miasto. Tam ludzie przyjeżdżają oglądać mecz jak do teatru – zapowiada Poledica.

Legia Warszawa traci piłkarza tuż przed sezonem. Mamy potwierdzenie, wraca do byłego klubu

Choć teoretycznie Poledica powinien kibicować Baćce, jego serce jest za Legią.

- Mam nadzieję, że Legia da radę, że wygra, bo ma większe doświadczenie. Ale na pewno to nie będzie łatwe, bo tam są młodzi zawodnicy, którzy już mają kontrakty z AC Milan, z Manchesterem City. Baćka Topola dużo straciła z odejściem ich trenera, który trzy lata prowadził ją naprawdę bardzo dobrze. W tym pierwszym meczu w Lidze Konferencji, który grali w Kazachstanie, byli lepszą drużyną - mówi Poledica i dodaje:

- Nie mieli szczęścia, przegrali 0:1 (z Astaną – red.), ale mieli dużo sytuacji. Nie udało się po prostu strzelić w bramkę. Ale teraz na pewno to będzie bardzo ważny mecz dla zawodników, bo każdy zawodnik z Serbii ma duży szacunek do Legii i bardzo dobrze wie, co to jest Legia – dodał Poledica.

TSC Backa Topola - Legia Warszawa TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 24.10.2024

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.