TSC Backa Topola - Legia Warszawa TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji 24.10.2024

Spis treści

Mecz TSC Backa Topola - Legia Warszawa dzisiaj o godzinie 21:00 na nowoczesnym, ale kameralnym stadionie TSC Arena. Może on pomieścić ok. 4500 kibiców i w czwartek należy spodziewać się kompletu. Fani z Backiej Topoli będą chcieli ponieść swoich ulubieńców do zwycięstwa, ale my wierzymy w to, że Legia pójdzie za ciosem po wygranej w pierwszej kolejce Ligi Konferencji z Realem Betis. Przed własną publicznością legioniści wygrali z faworyzowaną drużyną z Sewilli 1:0 po golu Steve'a Kapuadiego. Nie mamy nic przeciwko, aby w Serbii ponownie wygrali w najmniejszym możliwym wymiarze.

Czeka ich jednak trudne zadanie, bo TSC u siebie powalczy o pierwsze punkty w LK. Trzy tygodnie temu przegrali 1:0 na wyjeździe z kazachskim FK Astana. U siebie z pewnością będą groźni, choć to Legia jest nieznacznym faworytem ekspertów i bukmacherów. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu Ekstraklasy po przerwie na kadrę przełamała się wreszcie w lidze i po czterech meczach bez zwycięstwa wygrała 2:0 z Lechią Gdańsk. W Serbii piłkarze Goncalo Feio mają potwierdzić, że kryzys jest już za nimi.

Niespodziewany problem Legii Warszawa w drodze do Serbii. Kłopot z samolotem był bardzo poważny

TSC Backa Topola - Legia Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 24.10.2024

- Backa Topola to rywal, który się na nas rzuci. Mają swój styl gry, chcą grać w piłkę i dominować. Wolą bronić z wysokim pressingiem. Wątpię, aby u siebie, przy takim wydarzeniu, zrezygnowali ze swojej tożsamości. Gramy z drużyną pełną Serbów, a to ludzie charakterni - zapowiada przed meczem trener Legii. Jego słowa każą nastawiać się na naprawdę zacięty i wymagający mecz pełen emocji. Tych nie będzie można obejrzeć w otwartej telewizji. Po trzech sezonach z rozgrywkami Ligi Europy i Ligi Konferencji na platformie Viaplay, przed tym sezonem prawa do transmisji pozyskał Polsat Sport. Stacja Zygmunta Solorza korzysta jednak z luki prawnej - ustawa nie zobowiązuje polskich nadawców do transmitowania meczów polskich drużyn w LK w otwartym paśmie. Oznacza to, że mecz TSC Backa Topola - Legia będzie zakodowany na sportowych kanałach Polsatu.

Gdzie oglądać mecz TSC - Legia w telewizji i stream online

Mecz TSC Backa Topola - Legia Warszawa w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 24 października 2024 r. w serbskim mieście Backa Topola. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV z meczu na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Przypomnijmy, że w fazie ligowej LK każda drużyna rozegra sześć spotkań, a dla TSC i Legii będzie to dopiero drugi mecz w tych rozgrywkach.