Faworyci zameldują się w Budapeszcie? Czas na decydujące rozstrzygnięcia

Kursy TOTALbet: Sevilla – Juventus i Bayer - Roma

Jeśli po pierwszych meczach półfinałowych możemy powiedzieć, że którakolwiek drużyna uzyskała dobry rezultat, z pewnością jest to Sevilla. Niekwestionowani królowie Ligi Europy w dwumeczu z Juventusem raczej nie byli stawiani w roli faworyta, ale wyjazdowy remis 1:1 sprawił, że przed rewanżem eksperci to im dają nieco większe szanse na awans do finału. A trzeba pamiętać, że podział punktów w Turynie – choć na pewno jest niezłym wynikiem – może jednocześnie stanowić dla drużyny ze stolicy Andaluzji potężne rozczarowanie. Podopieczni Jose Luisa Mendilibara szybko objęli bowiem prowadzenie i wydawało się, że dowiozą je do końcowego gwizdka. Ostatni zryw Starej Damy przyniósł jednak efekt i w siódmej minucie doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził Gatti. Mimo wszystko wynik 1:1 na tak trudnym terenie, jakim bez wątpienia jest Allianz Stadium, nie powinien nikogo w klubie z Półwyspu Iberyjskiego smucić. Tym bardziej, że Los Nervionenses w fazie pucharowej obecnej edycji Ligi Europy wciąż nie stracili na własnym obiekcie choćby gola. Ich ofiarami padły bowiem PSV Eindhoven (3:0), Fenerbahce (2:0) oraz Manchester United (3:0). Do… czterech razy sztuka? Niewykluczone, choć w opinii TOTALbet nieznacznym faworytem do awansu pozostaje drużyna z Hiszpanii. Kurs na taki obrót spraw bukmacher ustalił na poziomie 1.75, w przypadku turyńczyków jest to natomiast 2.05.

Równie interesująco powinno być w drugim półfinale, w którym Bayer Leverkusen przed własną publicznością zmierzy się z AS Romą. Choć w nieco lepszej sytuacji przystąpią do tego starcia rzymianie, którzy przed tygodniem wygrali na Stadio Olimpico 1:0, szanse obu ekip na awans do budapesztańskiego finału wydają się być wyrównane. Tym bardziej, że podopieczni Xabiego Alonso także stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do zdobycia gola, udowadniając, że w piłkę potrafią grać naprawdę dobrze. Inna sprawa, że ostatnie wyniki osiągane przez Aptekarzy zdają się nieco temu przeczyć. Dość powiedzieć, że zespół z BayArena wygrał zaledwie dwa z ostatnich ośmiu meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Choć statystyka ta z pewnością nie napawa optymizmem, w przypadku Romy wcale nie wygląda to lepiej. Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho w minionych dziewięciu spotkaniach potrafiła bowiem zwyciężyć tylko trzykrotnie. Nie ma chyba zatem większych wątpliwości, że w najbliższy czwartek na murawie spotkają się dwie ekipy będące ostatnio w sporych dołkach. Zdaniem TOTALbet większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie mają jednak goście z Rzymu. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na ich awans płaci bowiem 1.49 zł. W przypadku Bayeru Leverkusen jest to natomiast 2.57 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

SEVILLA – JUVENTUS

Wynik meczu:

Sevilla – 2.46 remis – 3.32 Juventus – 3.10

Awans:

Sevilla – 1.75 Juventus – 2.05

Sposób awansu:

Sevilla w regulaminowym czasie – 2.21

Sevilla w dogrywce – 10.00

Sevilla w rzutach karnych – 11.00

Juventus w regulaminowym czasie – 2.67

Juventus w dogrywce – 12.00

Juventus w rzutach karnych – 11.00

BAYER – ROMA

Wynik meczu:

Bayer – 2.09 remis – 3.45 Roma – 3.80

Awans:

Bayer – 2.57 Roma – 1.49

Sposób awansu:

Bayer w regulaminowym czasie – 3.55

Bayer w dogrywce – 11.00

Bayer w rzutach karnych – 13.00

Roma w regulaminowym czasie – 1.64

Roma w dogrywce – 17.00

Roma w rzutach karnych – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

