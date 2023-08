Gent - Pogoń TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Gent - Pogoń Szczecin STREAM LIVE ONLINE mecz Gent - Pogoń GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 9.08

Gent - Pogoń TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Gent - Pogoń Szczecin GDZIE OGLĄDAĆ

Pogoń Szczecin awansowała do III rundy po dość radosnym dwumeczu z północnoirlandzkim Linfield FC. Już w pierwszym starciu z tą drużyną "Portowcy" zapewnili sobie bezpieczną przewagę, wygrywając na wyjeździe 5:2. Wydawało się, że rewanż w Szczecinie będzie formalnością, ale to Linfield pierwsze wyszło na prowadzenie 1:0 i później 2:1. Na szczęście podrażniona drużyna Jensa Gustafssona pokazała pazur i z nawiązką odrobiła straty, zdobywając cenne dla Polski punkty do rankingu UEFA po zwycięstwie 3:2. Łącznie było więc 8:4, ale o podobny wynik w kolejnej rundzie będzie niezwykle trudno. Tym razem rywalem Pogoni będzie uznany belgijski KAA Gent, który do tej fazy eliminacji awansował po potwornym laniu spuszczonym słowackiej Żilinie. W tym dwumeczu Belgowie wygrali aż 10:3! W obydwu meczach ze Słowakami strzelili po pięć goli, jednak kibice Pogoni mają nadzieję, że ich ukochana drużyna postawi im znacznie większy opór.

Gent - Pogoń Szczecin STREAM LIVE ONLINE mecz Gent - Pogoń dzisiaj 9.08 na żywo w Internecie

- Dobrze rozpoczęliśmy sezon, ale teraz będziemy się mierzyć z najsilniejszym przeciwnikiem. Duże wyzwanie przed nami, ale mam podobne zdanie jak nasz trener, który powtarza: Kto nie wierzy w awans, niech nie wsiada do samolotu - mówił Kamil Grosicki w rozmowie z "Super Expressem" przed wyprawą do Gandawy. Takie nastawienie to jedyny możliwy przepis na sukces, choć wyjazdowy mecz z Gentem z pewnością nie będzie łatwy. Trzeba jednak powalczyć o jak najlepszy wynik przed rewanżem na własnym stadionie, o czym doskonale wiedzą piłkarze Pogoni.

Mecz Gent - Pogoń Szczecin w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędzie się w środę, 9 sierpnia, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego meczu razem z nami!