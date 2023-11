Gol Polaka na otarcie łez. Rywal Rakowa przegrał drugi mecz w sezonie[WIDEO]

Sturm grał na wyjeździe z LASK Linz, zajmującym trzecią pozycję w tabeli. Mecz czołowych austriackich drużn był ciekawym widowiskiem, ale dominowali w nim gospodarze. Po pierwszej połowie prowadzili 2:0, a goście mogli pluć sobie w brodę, bo w 4. min nie wykorzystali rzutu karnego. Niefortunnym wykonawcą był Manprit Sarkaria. Zaraz po przerwie zmienił go Szymon Włodarczyk i to właśnie on strzelił kontaktowego gola w 60 minucie. Był to piąte trafienie 20-letniego Polaka w sezonie, ale pierwsze od 26 sierpnia.

Wraca stary dobry Raków? Mistrzowie Polski rozbili w pył Zagłębie [WIDEO]

Bramka Włodarczyka nie pomogła, a w ostatniej minucie gospodarze po trafieniu Roberta Zulja przypieczętowali zwycięstwo 3:1. Strum stracił pozycję lidera na rzecz RB Salzburg, który wygrał na wyjeździe z Tirolem 2:0. Dla Sturmu była to druga porażka z rzędu, co może świadczyć o kryzysie drużyny prowadzonej przez Christiana Ilzera. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu grupowym Ligi Europy Sturm wygrał w Sosnowcu z Rakowem 1:0. Drugi mecz obu drużyn odbędzie się w Austrii 30 listopada.

Legendarny trener Widzewa o Zbigniewie Bońku. Mocno wytknął jedną cechę charakteru, to nie spodoba się byłemu prezesowi PZPN

Szymon Włodarczyk strzelił gola w niedzielnym starciu 13. kolejki Bundesligi 🇦🇹 z LASK Linz (1:3).20-latek pojawił się na murawie w przerwie meczu, a w 60. minucie wpisał się na listę strzelców. Był to jego piąty gol w tym sezonie.Źródło: Wiener_TV#włodarczyk #gol #Polska pic.twitter.com/q9UhTqAbbW— Polacy za granicą (@hubert_pawlik14) November 5, 2023