Skruszony Goncalo Feio zabrał głos po skandalicznym zachowaniu. Trener Legii Warszawa wydał specjalne oświadczenie, wymowne słowa

To był bardzo emocjonujący dwumecz, gdzie głównymi bohaterami były drużyny Legii Warszawa i Brondby. W pierwszym spotkaniu duński zespół w pierwszej połowie prowadził 2:1, po trafieniach Filipa Bundgaarda i Mathiasa Kvistgaardena. Jednak to "Wojskowi" zdołali odwrócić wynik tego spotkania, dzięki bramkom Tomasa Pekharta, Luquinhasa oraz Ryoya Morishita.

W meczu rewanżowym ponownie ekipa Brondby, jako pierwsza wyszła na prowadzenie, a tym razem Kacpra Tobiasza pokonał Daniel Wass w 38. minucie. Legia Warszawa po bramce Radovana Pankova w doliczonym czasie gry pierwszej połowy doprowadziła do remisu. Wynik do końca się już nie zmienił i to polski klub mógł cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.

Po końcowym gwizdkiem antybohaterem stał się trener klubu ze stolicy - Goncalo Feio, który za pomocą bardzo brzydkich gestów zwrócił na siebie uwagę fanów z Kopenhagi.

OŚWIADCZENIE TRENERA GONCALO FEIOPo końcowym gwizdku czwartkowego meczu przeciwko @BrondbyIF w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA zakończonego awansem do kolejnej rundy, pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty wykraczające poza ramy wartości wyznawanych przeze mnie i… pic.twitter.com/Xu52c5dhcI— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 18, 2024

Legia Warszawa za pomocą mediów społecznościowych wydała specjalne oświadczenie trenera Feio po ostatniej sytuacji. - Po końcowym gwizdku czwartkowego meczu przeciwko Brondby w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA zakończonego awansem do kolejnej rundy, pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty wykraczające poza ramy wartości wyznawanych przeze mnie i przez klub, który mam dumę reprezentować. Przepraszam za okazanie emocji sprzecznych zarówno z duchem sportowej rywalizacji, jak i szacunku wobec boiskowych rywali. Każdego dnia walczymy o to by stać się lepszymi ludźmi, lepszymi sportowcami, lepszą drużyną. Nie zawsze prowadzi do tego prosta droga i nie zawsze osiągamy natychmiastowy progres, ale jako trener wiem, jak ważne jest widzieć swoje błędy, aby więcej ich nie popełniać. Dziękuję całej społeczności Brøndby IF za okazanie gościnności naszym kibicom i za sportową rywalizację, życząc powodzenia w pozostałej części sezonu - można przeczytać.