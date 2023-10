i Autor: Cyfrasport Andrzej Niedzielan

Echa holenderskiej zadymy

Grał w Holandii, teraz odniósł się do skandalu w Alkmaar. Andrzeja Niedzielana mocne słowa o holenderskiej policji

10:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co prawda od wydarzeń po meczu AZ Alkmaar – Legia minął już prawie tydzień, wciąż nie znamy jednak jeszcze decyzji UEFA w sprawie tego, co zdarzyło się na AFAS Stadion. Pewne jest – od strony sportowej to, że Legia przegrała 0:1. Od strony prawnej – że Josue i Radovan Pankow spędzili kilkanaście godzin w policyjnym areszcie.