Grali rywale Legii. Holendrzy bez szans z drużyną Matty’ego Casha

Mecz odbywał się w Holandii, ale to piąta drużyna tabeli Premier League czuła się jak w domu. Anglicy już w 23. minucie prowadzili 2:0, po golach Leona Baileya i Youriego Tielemansa. W drugiej połowie drużyna Matty’ego Casha, który wyszedł w podstawowym składzie kontynuowała rozbijanie rywala. W 51 min trzecią bramkę zdobył Olli Watkins, a pięć minut później do siatki trafił Szkot John McGinn. Holendrzy grali już tylko o uniknięcie kompromitacji i to się im udało.

W 56. min gola zdobył Ghańczyk Ibrahim Sadiq. Podopieczni Unaia Emery’ego do końca kontrolowali sytuacją na boisku, a szkoleniowiec dokonywał zmian, oszczędzając piłkarzy na niedzielny mecz ligowy z Luton. Cash rozgerał pełne 90 minut. Aston Villa wygrała 4:1 i objęła prowadzenie w grupie. Po tej wygranej, z teoretycznie najgroźniejszym rywalem w grupie, zespół z Villa Park jest głównym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. Za 2 tygodnie podejmie Alkmaar na własnym stadionie, a w drugiej parze Legia zagra na własnym stadionie ze Zrinjskim Mostar.

