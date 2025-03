Jagiellonia Białystok – Cercle Brugge relacja NA ŻYWO. Jagiellonia chce przedłużyć swój piękny sen w Europie!

Jagiellonia Białystok – Cercle Brugge 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Składy:

Jagiellonia:

Cercle:

Jagiellonia - Cercle relacja i wynik na żywo

Jagiellonia Białystok udowadnia w tym sezonie, że można utrzymać wysoki poziom w lidze, rywalizować w Pucharze Polski, a do tego z powodzeniem grać w europejskich pucharach. Choć z pucharu krajowego właśnie odpadła po starciu ćwierćfinałowym z Legią (w którym nie brakowało kontrowersyjnych decyzji na niekorzyść Jagiellonii), to wciąż jest w grze o mistrzostwo Polski oraz o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. O ten drugi cel zmierzy się z Cercle Brugge, czyli drużynę, która w tabeli fazy ligowej LK wyprzedziła Jagiellonię nawet nie punktami, a lepszym bilansem bramkowym. Jagiellonia ma więc prawo nie czuć się drużyną gorszą, a do tego Cercle Brugge przeżywa prawdziwy kryzys – od sześciu spotkań nie wygrało w lidze belgijskiej i tylko punkt dzieli je od gry w strefie spadkowej! Niewykluczone więc, że zespół będzie bardziej skupiony na walce o wyższe cele w kraju, niż na rywalizacji w Europie. Nie oznacza to jednak, że Jagiellonia może w jakikolwiek sposób zlekceważyć przeciwnika.