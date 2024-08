Jagiellonia Białystok pożegnała się z Ligą Europy! Mistrzowie Polski otrzymali bolesną lekcję od Ajaxu Amsterdam

Wysokie zwycięstwo Wisły na otarcie łez. "Biała Gwiazda" pokonała Cercle Brugge w Belgii. Do Ligi Konferencji jednak trochę zabrakło

To koniec marzeń Jagiellonii Białystok o Lidze Europy. Mistrz Polski nie miał łatwej przeprawy o awans do Ligi Europy, ponieważ trafił na Ajax Amsterdam. W pierwszym meczu "Duma Podlasia" na stadionie w Białymstoku otrzymała bolesną lekcję od bardzo doświadczonego zespołu z Holandii przegrywając 4:1. Honorowe trafienie dla zespołu z Ekstraklasy zanotował Adrian Dieguez Grande. Niestety ostatnie słowo należało do podopiecznych Francesco Farioliego.

W rewanżu Jagiellonia Białystok prezentowała się solidnie w defensywie, jednak to nie dawało, jakiekolwiek szansy na awans do Ligi Europy z taką stratą z pierwszego spotkania. Gospodarze rozpoczęli festiwal strzelecki pod koniec pierwszej połowy, wówczas na listę strzelców wpisał się Kian Fitz-Jim. W drugiej części spotkania niestety nie padła żadna bramka dla mistrza Polski. Natomiast drużyna Ajaxu Amsterdam dołożyła jeszcze dwie bramki, a ich autorami byli Kenneth Taylor i Brian Brobbey.

Jednak to nie koniec europejskich występów "Dumy Podlasia", ponieważ mają oni zapewnioną fazę grupową Ligi Konferencji.