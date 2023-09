Kibice będą wniebowzięci po tej wiadomości! Mecze Rakowa Częstochowa potwierdzone, fantastyczne wieści

Raków Częstochowa był o włos, aby zagrać w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Podopieczni Dawida Szwargi nie stracili szansę na awans w dwumeczu z FC Kopenhaga do ostatniej minuty. Mistrzowie Polski w pierwszym starciu przegrali 1:0, po niefortunnej interwencji Bogdana Racovitana. W rewanżowym pojedynku "Medaliki" w 35. minucie stracili gola, a na listę strzelców wpisał się Denis Vavro. Po tym trafieniu przed wieloma szansami była ekipa z Częstochowy, jednak dopiero w 87. minucie, Kamila Grabarę pokonał Łukasz Zwoliński. Niestety marzenia się nie spełniły, ale i tak świetnie zaprezentowała się drużyna mistrza Polski, która zakwalifikowała się do Ligi Europy.

Mam dla Was świetne wieści‼ WSZYSTKIE MECZE @Rakow1921 (domowe i wyjazdowe) w @EuropaLeague zobaczycie w TVP Sport🔥🔥🔥 Miejsce mistrza Polski jest nie tylko w pucharach, ale także w @sport_tvppl, więc już teraz zapraszamy do nas na piłkarską ucztę⚽🏆🇵🇱 #PucharyCzwartkowe— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) September 14, 2023

Kibice Rakowa Częstochowa ze znakomitą informacją! Wiadomo, gdzie zobaczą mecze mistrza Polski

Raków Częstochowa trafił do grupy D, gdzie ich rywalami będą drużyny Sturm Graz, Atalanty oraz Sportingu. Dla podopiecznych Szwargi jest to idealna okazja, aby powalczyć o większe cele, czyli awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Już wiadomo, że mecze mistrza Polski będą emitowane na antenie "TVP Sport", o czym poinformował za pomocą mediów społecznościowych - Sebastian Staszewski. - Mam dla Was świetne wieści? WSZYSTKIE MECZE (domowe i wyjazdowe) w Lidze Europy zobaczycie w TVP Sport. Miejsce mistrza Polski jest nie tylko w pucharach, ale także w sport.tvp.pl więc już teraz zapraszamy do nas na piłkarską ucztę - przekazał dyrektor stacji.

Pierwszy mecz "Medaliki" zagrają na wyjeździe z Atalantą 21 września.