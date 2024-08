Legia Warszawa - Drita RELACJA NA ŻYWO: Wojskowi o krok od Ligi Konferencji Europy! Ostatnia prosta 29.08.2024 WYNIK live

i Autor: CyfraSport Legia Warszawa - Drita

Oby to było dopełnienie formalności. Legia Warszawa jest już bardzo blisko awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. W pierwszym meczu z kosowską Dritą było 2:0 dla wicemistrzów Polski. Czas obronić zaliczkę wypracowaną przy ulicy Łazienkowskiej. Już od godz. 20.00 ruszą do gry piłkarze Legii i Drity, relacja NA ŻYWO z tej konfrontacji na sport.se.pl.