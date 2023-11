Legia Warszawa walczyła dzielnie, ale poległa w Birmingham. Stołeczny klub do końca będzie drżał o awans

W dniu meczu więcej mówiło się niestety o wydarzeniach pozaboiskowych niż o tym, co miało się dziać na placu gry. Pojawiały się coraz to częstsze informacje, że nie wszyscy kibice Legii będą mogli wejść na stadion. A to oznaczało jedno – nie wejdzie nikt, bo wiadomo było, że fani uniosą się honorem i pozostaną pod stadionem. W końcu kibice Legii nie wytrzymali i wdali się w karczemną awanturę z policją. W ruch poszły pachołki i inne przedmioty, kibice odpalili race. Atmosfera była naprawdę gorąca. Kiedy rozpoczynał się mecz trybuna gości pozostawała pusta i nie zmieniło się to do końca.

Mecz oczywiście jednak rozpoczął się punktualnie. Od razu huraganowe ataki zaczęła przeprowadzać Aston Villa, napędzana dynamicznymi wahadłowymi. Już w 4. minucie „The Villans” wyszli na prowadzenie po golu Diabiego i przez kwadrans go nie oddawali. W 20. minucie błąd popełnił bramkarz Aston Villi, a Ernest Muci strzelił gola przepięknej urody. Na przerwę oba zespoły schodziły z remisem 1:1, który do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy premiował oba zespoły. Po przerwie Aston Villa z werwą ruszyła na legionistów. Skrzydłami raz po raz sunęły ataki 4. drużyny Premier League. Skuteczne, bo w 59. minucie padł drugi gol dla Villi, autorstwa Moreno. Rezultat do końca już się nie zmienił. Taki wynik sprawia, że Aston Villa jest już pewna awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Legia potrzebuje co najmniej remisu w ostatnim meczu z AZ Alkmaar.

WIOSŁOWAŁEM Z PIŁKARZAMI LEGII W SZCZYTNYM CELU! BYŁY CIĘŻARY I LITRY POTU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.