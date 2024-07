Llapi - Wisła NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji do Ligi Europy dzisiaj 18.07.2024

Wisła Kraków walczy z KF Llapi o awans do II rundy eliminacji do Ligi Europy i po pierwszym meczu jest w lepszej sytuacji. W Krakowie "Biała Gwiazda" wygrała 2:0 po golach Igora Sapały i Angela Rodado i na rewanż do Kosowa udała się z solidną zaliczką. Wicemistrzowie kraju zamierzają jednak odwrócić losy dwumeczu z polskim pierwszoligowcem na własnym stadionie. Przed rewanżem dużo mówi się o upale panującym w Podujevie, który w godzinie meczu (16:30) ma sięgnąć zenitu. W tym piekiełku zabraknie jednak wsparcia kibiców, bo Llapi nie przyjęło zorganizowanej grupy kibiców Wisły, a samo odbywa karę nałożoną przez UEFA za wydarzenia z zeszłorocznego meczu z Buducnostią Podgorica. W tych raczej sparingowych warunkach w połowie lipca wyjaśni się kwestia awansu do II rundy, w której na zwycięzcę z pary Wisła - Llapi czeka już... Rapid Wiedeń.

Rewanżowy mecz KF Llapi - Wisła Kraków w I rundzie eliminacji do Ligi Europy odbędzie się w czwartek, 18 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:30. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzimy na sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z Kosowa razem z nami.