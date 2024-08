Los sprzyjał Legii. Otwarte drzwi do awansu w Lidze Konferencji, Śląsk i Wisła mają trudniej

Wisła Kraków oszukana w meczu z Rapidem? To nagranie pokazuje ogromne kontrowersje, wszystko mogło skończyć się inaczej

Awans do kolejnej rundy

Najwięcej szczęścia w losowaniu miała Legia, która w 3. rundzie zmierzy się z duńskim Broendby. Ich rywal w czwartej rundzie wydaje się być znacznie łatwiejszy od Duńczyków, bo będzie nim zwycięzca dwumeczu Auda Ķekava (Łotwa) - Drita Gnjilane (Kosowo). Wojskowym nie pozostaje nic innego, jak wyeliminować Broendby, żeby wykorzystać szansę jaką dało im szczęśliwe losowanie. Pierwszy mecz 4. rundy odbyłby się w Warszawie.

Śląsk Wrocław jeśli poradzi sobie w dwumeczu ze szwajcarskim Sankt Gallen, to w 4 rundzie zmierzy się z przegranym z pary Rapid Wiedeń i Trabzonspor. Pierwsze spotkanie odbyłoby się we Wrocławiu. Z kolei Wisła Kraków, którą w 3.rundzie el. LK czeka konfrontacja ze Spartakiem Trnawa, w przypadku jeśli poradzi sobie ze Słowakami, to w 4. rundzie trafi na pokonanego z dwumeczu Molde FK (Norwegia) - Cercle Brugge KSV (Belgia). Piłkarzem Molde jest obecnie polski bramkarz Albert Posiadała, który w ubiegłym sezonie grał w Radomiaku. Mecze 4 rundy eliminacji Ligi Konferencji odbędą się pomiędzy 22 a 29 sierpnia.

