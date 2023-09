Losowanie Ligi Konferencji KIEDY o której losowanie LKE kiedy Legia pozna rywali? Liga Konferencji losowanie GODZINA

Liga Konferencji losowanie KIEDY o której losowanie LKE

Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy w dramatycznych okolicznościach. W pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji z FC Midtjylland legioniści wyszarpali remis 3:3, choć trzykrotnie przegrywali. W rewanżu sytuacja się odwróciła - to Legia prowadziła w Warszawie 1:0, ale dała sobie strzelić gola i o awansie do LKE decydowały dogrywka, a następnie rzuty karne. W nich wicemistrz Polski okazał się lepszy od zespołu z Danii i zapewnił sobie jesień w europejskich pucharach. Podopieczni Kosty Runjaicia dokonali tego ze ścieżki ligowej jako pierwszy zespół z Polski w historii. W pokonanym polu zostawili kazachskie Ordabasy, austriacką Austrię Wiedeń i duńskie FC Midtjylland. W fazie grupowej Legię czeka sześć meczów z trzema rywalami.

Koszyki fazy grupowej LKE z udziałem Legii: pic.twitter.com/oTHUTRVhtM— Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) August 31, 2023

Losowanie Ligi Konferencji GODZINA kiedy Legia pozna rywali w LKE

Przed losowaniem Legia Warszawa trafiła do trzeciego koszyka. Oznacza to, że teoretycznie trafi na dwóch mocniejszych rywali i jednego słabszego. Wśród potencjalnych rywali "Wojskowych" są m.in.: Eintracht Frankfurt, Dynamo Zagrzeb, Fenerbahce, Aston Villa czy Fiorentina. Kibice liczą na to, że legionistom uda się przeżyć przygodę podobną do tej Lecha z zeszłego sezonu, gdy "Kolejorz" doszedł aż do ćwierćfinału LKE, w którym przegrał z Fiorentiną. Najpierw Legia musi jednak przebrnąć przez fazę grupową, z której dalej wyjdą tylko dwa zespoły.

Losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy odbędzie się w piątek, 1 września, o godzinie 14:30 w Grimaldi Forum w Monako. 32 drużyny, w tym Legia Warszawa, trafią do ośmiu czterozespołowych grup. Pierwsze mecze grupowe LKE zaplanowano na 21 września. Finał tej edycji odbędzie się 29 maja w Atenach.