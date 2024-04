i Autor: AP Matty Cash

Cash na wagę awansu

Matty Cash bohaterem Aston Villi. Wielki powrót reprezentanta Polski, Michał Probierz może zacierać ręce [WIDEO]

Znakomity występ Matty’ego Casha w barwach Aston Villi. Reprezentant Polski był bohaterem rewanżowego meczu z francuskim Lille w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Cash dwukrotnie posłał piłkę do siatki, przyczyniając się do awansu swojej drużyny do półfinału.