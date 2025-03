Nie do wiary, czego dokonały Legia i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Ale historia

Wielki wyczyn Legii i Jagiellonii! Mało kto wierzył

Po meczach 1/8 finału Ligi Konferencji można oficjalnie ogłosić awans Polski do najlepszej "15" krajowego rankingu UEFA! To historyczny moment, bo od sezonu 2026/2027 w europejskich pucharach będzie grało pięć polskich drużyn, a dwie z nich staną na starcie eliminacji do Ligi Mistrzów. Kluczem do tego sukcesu okazały się znakomite wyniki Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok, które najpierw imponowały w fazie ligowej LK, a teraz awansowały do ćwierćfinału. Przed startem rozgrywek taki scenariusz był wręcz nieprawdopodobny!

Piłkarski matematyk Piotr Klimek od początku sezonu skupił się na walce Polski w krajowym rankingu UEFA i regularnie prezentuje wyliczenia z procentowymi szansami. Teraz, gdy Ekstraklasa jest już pewna miejsca w TOP15, użytkownik portalu X Paweł Borkowski przypomniał wszystkim, jak wyglądały na to szanse przed startem fazy ligowej LK.

"Szanse Polski na miejsce w TOP15 rankingu UEFA przed rozpoczęciem fazy ligowej LKE wynosiły niecałe 5%" - przypomniał wyliczenia Klimka. Po losowaniu LK i pierwszej kolejce Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy znajdującej się na 18. miejscu Polsce dawano raptem 4,8 proc. szans! Znakomite wyniki Legii i Jagiellonii, które przez cztery z sześciu kolejek były przecież niepokonane, wywindowały naszą ligę znacznie wyżej.

Warto podkreślić, za portalem "Football Meets Data", że Polska jest ostatnim krajem spoza pięciu najsilniejszych lig, który ma więcej niż jednego przedstawiciela na poziomie ćwierćfinałów we wszystkich rozgrywkach UEFA! Co więcej, Legia i Jagiellonia są na równi z zespołami z Francji. Najsilniej wypadają oczywiście Anglia (5) i Hiszpania (4), z którymi teraz przyjdzie zmierzyć się naszym drużynom. W ćwierćfinale LK zespół z Warszawy zagra z Chelsea, a mistrzowie Polski zmierzą się z Realem Betis.

Szanse Polski na miejsce w TOP15 rankingu UEFA przed rozpoczęciem fazy ligowej LKE wynosiły niecałe 5% #LEGMOL https://t.co/6JHgzcBx19— Paweł Borkowski (@borek99) March 13, 2025

Clubs remaining in UEFA competitions (13 Mar):5⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿4⃣ 🇪🇸3⃣ 🇮🇹🇩🇪2⃣ 🇫🇷🇵🇱1⃣ 🇳🇴🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇸🇪🇸🇮Lost their last club(s) this week: 🇳🇱🇵🇹🇧🇪🇨🇿🇹🇷🇬🇷🇩🇰🇨🇭🇨🇾🇷🇴🇧🇦— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 13, 2025