Od zdjęć tych partnerek polskich piłkarzy aż miękną nogi. Ich gorące zdjęcia roztapiają lód szybciej niż słońce

Łukasz Zwoliński od dawna mówił, że strzela gole dla swojej ukochanej Inez. A po zdobyciu każdej bramki układa palce w charakterystyczne serduszko w kierunku ukochanej. Oboje pochodzą ze Szczecina, a małżeństwem są od 2019 roku. Są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek – Luny i Gaji. Jean Carlos Silva z Rakowa znalazł w Polsce nie tylko formę na boisku z najlepszych lat, kiedy był reprezentantem Brazylii U-20, ale również miłość swojego życia - to Oliwia Olechny. - Pochodzi z Tarnowa, poznałem ją w drugim roku pobytu w Polsce, ale nic więcej nie zdradzę, niech to pozostanie naszą prywatną sprawą - mówił niedawno w wywiadzie dla Super Expressu Jean Carlos.

Miedzy innymi dla Oliwii przeprowadził się z Pogoni Szczecin do Rakowa, żeby być bliżej ukochanej. Również partnerki legionistów przyciągają wzrok jak magnes. Kacper Tobiasz broni jak natchniony w tym sezonie, pomógł wyeliminować FC Midtjylland w ostatniej rundzie kwalifikacji LK, a jego muzą jest piękna Ola. Paweł Wszołek swoją miłość spotkał w dzieciństwie. Z Magdaleną chodzili nawet do tego samego... przedszkola, a pobrali się w 2014 roku. Zapewne udany związek przekłada się na formę sportową skrzydłowego Legii, który po sześciu latach powrócił do reprezentacji Polski.

