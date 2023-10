Vladan Kovacević już nie ma wątpliwości, który zespół w grupie Rakowa jest najlepszy. Czwartkowy mecz go przekonał

Utarło się powiedzenie, że sport to zdrowie. W zdecydowanej większości przypadków faktycznie tak jest, jednak niekiedy nawet zawodowi piłkarze trenujący przez znaczną część swojego życia mogą mieć problemy ze zdrowiem, jak miało to chociażby miejsce w przypadku Christiana Eriksena podczas Euro 2021. Teraz niestety los Duńczyka podzielił Bas Dost grający na co dzień dla holenderskiego NEC Nijmegen. Piłkarz podczas biegu po prostu runął na murawę i konieczna była błyskawiczna pomoc.

Bas Dost runął na murawę! Rywal przytomnie zareagował. Przerażające obrazki z holenderskiego boiska

Na kilkanaście sekund przed końcem regulaminowego czasu gry, przy stanie 1:2 w meczu AZ Alkmaar - NEC Nijmegen, na stadionie podniosła się wrzawa, a kamery skierowały się w okolice środka boiska, gdzie jeden z obrońców zespołu gości wołał sztab medyczny rywali w celu udzielenia natychmiastowej pomocy Dostowi. Pomoc nadeszła szybko i jak się okazuje, może się w tym wypadku skończyć jedynie na strachu.

Przerażające sceny! Piłkarz stracił przytomność podczas biegu. Przytomna reakcja rywala

Pierwsze informacje, które pojawiły się już w mediach społecznościowych mówią, że Bas Dost żyje i jest świadomy, a to bardzo ważna informacja. Na razie jednak nie wiadomo, co stało się holenderskiemu zawodnikowi i dlaczego nagle runął na murawę. Odpowiedź na te pytania najpewniej poznamy wraz z komunikatem klubowym, który z pewnością pojawi się niebawem.

