Raków – Sturm RELACJA NA ŻYWO Liga Europy: Raków – Sturm WYNIK LIVE Raków Częstochowa – Sturm Graz dzisiaj 5.10 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Raków Częstochowa - Sturm Graz 0:0 (0:0)

Raków Częstochowa dotarł do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, jednak tam musiał uznać wyższość FC Kopenhaga, choć nie był bez szans w starciu z Duńczykami. Porażka nie była jednak bardzo bolesna, bo mistrz Polski ostatecznie trafił do Ligi Europy, jednak przy losowaniu grup zaczęły się schody. Raków trafił do bardzo trudnej grupy z Atalantą, Sportingiem oraz Sturmem Graz. O sile włoskiej ekipy częstochowianie już się przekonali, przegrywają 0:2 w Bergamo, gdzie niemal nie zagrozili swoim przeciwnikom. O punkty będzie także trudno w walce ze Sportingiem, dlatego, aby myśleć o grze w Europie na wiosnę, Raków musi zdobyć jak najwięcej w rywalizacji ze Sturmem Graz.

Austriacki zespół również przegrał pierwsze spotkanie – uległ 1:2 u siebie Sportingowi. Choć wynik nie jest imponujący, to portugalski zespół zdominował rywala i z pewnością nie było to wyrównane starcie. Fani mają nadzieję, że mistrz Polski również pokaże się jako drużyna lepsza od Sturmu, a ma ku temu świetną okazję, bo pierwsze spotkanie odbędzie się w naszym kraju. Jeśli nie uda się dziś pokonać austriackiego klubu, Raków będzie w bardzo trudnej sytuacji już na starcie rywalizacji w grupie.