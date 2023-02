Robert Lewandowski bez ogródek o Barcelonie po odpadnięciu z Ligi Europy! Dosadny komentarz o poziomie gry, tak uważa

Kiedy tylko FC Barcelona trafiła na Manchester United w losowaniu par 1/16 finału Ligi Europy jasne było, że spotkania na Camp Nou oraz Old Trafford wzbudzać będą ogromne emocje i w istocie tak właśnie było. Ostatecznie jednak, w dwumeczu lepsza okazała się ekipa z Anglii, która wygrała 4:3 i awansowała do 1/8 finału kosztem drużyny Roberta Lewandowskiego. Po odpadnięciu z Ligi Europy, kapitan reprezentacji Polski miał okazję udzielić obszernego wywiadu platformie "Viaplay", gdzie ocenił grę swojej drużyny oraz cały projekt Barcelony, w którym uczestniczy.

Wymowny komentarz Roberta Lewandowskiego po porażce z Manchesterem United. Ważne słowa gwiazdora Barcelony

Po tym, jak FC Barcelona odpadła z Ligi Europy już na etapie 1/16 finału, na ekipę z Camp Nou spadła ogromna krytyka, w tym oczywiście również na Roberta Lewandowskiego. Napastnik "Dumy Katalonii" uważa jednak, że gra jego drużyny znacząco poprawiła się względem chociażby tego, co Barcelona prezentowała jesienią w Lidze Mistrzów.

- Przychodząc tu wiedziałem, że trzeba cierpliwości. To nie jest tak, że wszystko będzie funkcjonowało (…) Ja nie oczekiwałem, że w miesiąc, dwa, czy pół roku ta drużyna nagle zmieni się tak, że wszystko będzie funkcjonowało jak trzeba. Mamy młody zespół, który się rozwija, przechodzi transformację i z każdym miesiącem to widać. Oczywiście, w takich meczach jak dzisiaj brakuje czegoś jeszcze, ale poziom zdecydowanie nie był na czwartkowy wieczór, tylko wtorkowy i środowy. - stwierdził do zakończeniu spotkania na Old Trafford Robert Lewandowski rozmawiając z "Viaplay" chwaląc swoją drużynę za styl i walkę w pojedynkach z Manchesterem United.

