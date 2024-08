Rywal Legii w Lidze Konferencji blisko pozyskania wielkiej gwiazdy. Jest już dogadany, trwa wyścig z czasem

Siódma drużyna ubiegłego sezonu w La Liga zabiega o pozyskanie Daniego Ceballosa. To wychowanek Betisu, który został sprzedany do Realu Madryt przed siedmioma laty za 16,5 mln euro. W barwach Królewskich jego kariera nie potoczyła się tak, jak wszyscy oczekiwali. W 2019 roku został wypożyczony do Arsenalu Londyn w którym grał przez dwa sezony. Od lipca 2021 roku ponownie jest piłkarzem madryckiego klubu. Nie chce się jednak godzić z rolą rezerwowego, na którą najprawdopodobniej byłby skazany w zespole Carlo Ancellottiego również w obecnym sezonie.

Ceballos chce bardzo wrócić do Sewilli, a dziennikarze hiszpańskiego „Relevo” przekazali, że doszedł już do porozumienia z byłym klubem w sprawie trzyletniej umowy. Kością niezgody pozostają finanse, co do których nie mogą dogadać się zainteresowane klubu. Obecny pracodawca piłkarza oczekuje za niego przynajmniej 15 mln euro, a Real Betis i oferuje wypożyczenie lub kupno połowy praw do Ceballosa za 5 mln euro. Czasu na negocjacje pozostało niewiele, bo okienko transferowe w Hiszpanii zamyka się dzisiaj o północy. Ceballos w bieżącym sezonie zagrał w Realu Madryt, ale tylko w końcówce meczu ligowego z Realem Valladolid przez 5 minut. Łącznie ma na koncie 162 wstępy w La Liga w barwach Realu Madryt i Realu Betis. Z Królewskimi trzykrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów, ale będąc najczęściej rezerwowym. W 2017 roku był wybrany najlepszym piłkarzem mistrzostw Europy U-21, które odbywały się w Polsce. W pierwszej reprezentacji swojego kraju zanotował 16 występów i strzelił jednego gola. Legia zamierzy się z Realem Betis w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się 3 października w Warszawie.

