Rywal Legii Warszawa wielkim faworytem rozgrywek. Na Wyspach nie mają żadnych wątpliwości, ale chwalą nasz klub

„Byłoby to dużym osiągnięciem dla klubu, który jeszcze cztery lata temu grał na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii” – pisze w czwartek przed meczem z Legią Warszawa brytyjski dziennik "i”. Jak przypomina, Aston Villa poprzednio w europejskich pucharach grała w sezonie 2010/11, ale odpadła wówczas w kwalifikacjach, więc ostatnim prawdziwym udziałem pozostaje sezon 2008/09. „W tamtych czasach premierem był Gordon Brown, iPhone miał tylko dwa modele, Liga Europy po raz ostatni była Pucharem UEFA, a Liga Konferencji nie była nawet w niczyjej wyobraźni – pogłoski o trzecich rozgrywkach pojawiły się dopiero w 2015 roku, w czasie ostatnich miesięcy prezydentury Michela Platiniego w UEFA” – dodaje "i".

Gazeta podkreśla, że Liga Konferencji Europy przez pierwsze dwa lata istnienia przekonała do siebie sceptyków, którzy początkowo kwestionowali wagę nowych rozgrywek, do czego przyczyniły się zarówno fakt, że inauguracyjną edycję wygrał tak duży klub jak AS Roma, jak i niezapomniana radość piłkarzy West Hamu po zwycięskim finale w maju.

Jak zaznacza, losy West Hamu, który przez sporą część sezonu miał problem z łączeniem gry w Lidze Konferencji z Premier League, powinny być przestrogą dla Aston Villi. Zarazem wskazuje, że mając w roli menedżera Unaia Emery'ego, czterokrotnego zwycięzcę Ligi Europy, Aston Villa jest zdaniem bukmacherów faworytem do wygrania całych rozgrywek – przed Fiorentiną, Eintrachtem Frankfurt i Lille.

Przypominając niespodziewane porażki Tottenhamu z Vitesse Arnhem i NS Murą w pierwszej edycji Ligi Konferencji, "i" pisze, że Aston Villa powinna uważać, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak doświadczenia obecnego składu w europejskich pucharach, i nie lekceważyć Legii, Zrinjskiego Mostar i AZ Alkmaar.

Miłe słowa o Legii

„Legia jest 15-krotnym mistrzem Polski, trzykrotnie dotarła do fazy pucharowej Ligi Europy w ostatniej dekadzie, ostatnio w sezonie 2016/17, pierwszym z trzech sezonów Villi w Championship – a ich kibice witając w Warszawie gości z Midlands, prawdopodobnie zapewnią wrogą atmosferę na stadionie, co pokazali przeciwko FC Midtjylland w play off" – pisze "i".

Legia – Aston Villa TRANSMISJA TV

Mecz Legia Warszawa – Aston Villa Birmingham w grupie E Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek 21.09 o godzinie 18.45.